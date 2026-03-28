Công ty Việt Đức: Nhà thầu quen trúng loạt gói thầu tại các đơn vị hành chính mới ở Khánh Hòa [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, Công ty TNHH Việt Đức đang trở thành cái tên "đáng gờm" khi liên tiếp được chỉ định thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng tại xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa ngay sau khi các đơn vị này được sáp nhập.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ tháng 07/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa, hoạt động đầu tư công tại các địa phương mới thành lập diễn ra hết sức sôi động. Đáng chú ý, Công ty TNHH Việt Đức (MST: 4200272336) đã nổi lên như một "hiện tượng" khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp quan trọng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.



Cụ thể, tại xã Bắc Ninh Hòa, đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Ninh An, Ninh Sơn và Ninh Thọ. Công ty TNHH Việt Đức đã trúng ít nhất 4 gói thầu chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm 2025.

Điển hình là gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sân nền BTXM Trường THCS Phạm Ngũ Lão. Ngày 19/12/2025, ông Trần Trịnh Vũ Trung, Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ký Quyết định số 566/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Việt Đức trúng thầu với giá 992.494.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện hợp đồng là 40 ngày.

Quyết định số 566/QĐ-UBND

Trước đó, chỉ trong cùng một ngày 27/10/2025, ông Trần Trịnh Vũ Trung cũng đã ký liên tiếp 3 quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho doanh nghiệp này. Cụ thể:

Quyết định số 269/QĐ-UBND: Phê duyệt gói thầu Thi công xây dựng đường xóm giữa thôn Chánh Thanh với giá 1.828.168.000 đồng.

Quyết định số 268/QĐ-UBND: Phê duyệt gói thầu Thi công xây dựng đường BTXM dọc bờ kênh N4 và đoạn từ TL7 đến giáp thôn Gia Mỹ với giá 1.881.897.000 đồng.

Quyết định số 267/QĐ-UBND: Phê duyệt gói thầu Thi công xây dựng đường Bình Sơn 4 và đường Bình Sơn 8 với giá 1.987.970.000 đồng.

Không chỉ dừng lại ở xã Bắc Ninh Hòa, bước sang năm 2026, Công ty TNHH Việt Đức tiếp tục khẳng định vị thế tại phường Ninh Hòa (đơn vị mới sáp nhập từ phường Ninh Hiệp, Ninh Đa và các xã Ninh Đông, Ninh Phụng).

Ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 360/QĐ-KTHTĐT-DA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp đường BTXM tuyến đường liên xã TDP Văn Định. Giá trúng thầu là 1.827.209.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói trong 60 ngày.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một điểm chung của các gói thầu này là đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với lý do cấp bách hoặc theo hạn mức quy định. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp có số lượng nhân sự khiêm tốn lại có thể cùng lúc triển khai nhiều công trình tại cùng một thời điểm khiến dư luận không khỏi băn khoăn về năng lực thực hiện thực tế.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rất rõ về các trường hợp được chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, việc lạm dụng hình thức này hoặc tập trung quá nhiều gói thầu cho một nhà thầu tại một địa bàn nhỏ có thể làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch và dễ nảy sinh các nghi vấn về 'sân sau' trong đầu tư công. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ năng lực thực hiện và chất lượng công trình của nhà thầu để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định, việc nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại các xã vừa sáp nhập cho thấy sự am hiểu địa bàn, nhưng cũng cần làm rõ quy trình lựa chọn nhà thầu đã đảm bảo tuân thủ các bước thương thảo và đánh giá năng lực theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP hay chưa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

