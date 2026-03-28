Công ty Việt Đức: Nhà thầu quen trúng loạt gói thầu tại các đơn vị hành chính mới ở Khánh Hòa [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, Công ty TNHH Việt Đức đang trở thành cái tên "đáng gờm" khi liên tiếp được chỉ định thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng tại xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa ngay sau khi các đơn vị này được sáp nhập.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ tháng 07/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa, hoạt động đầu tư công tại các địa phương mới thành lập diễn ra hết sức sôi động. Đáng chú ý, Công ty TNHH Việt Đức (MST: 4200272336) đã nổi lên như một "hiện tượng" khi liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp quan trọng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, tại xã Bắc Ninh Hòa, đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Ninh An, Ninh Sơn và Ninh Thọ. Công ty TNHH Việt Đức đã trúng ít nhất 4 gói thầu chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm 2025.

Điển hình là gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sân nền BTXM Trường THCS Phạm Ngũ Lão. Ngày 19/12/2025, ông Trần Trịnh Vũ Trung, Chủ tịch UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ký Quyết định số 566/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Việt Đức trúng thầu với giá 992.494.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, thời gian thực hiện hợp đồng là 40 ngày.

Quyết định số 566/QĐ-UBND

Trước đó, chỉ trong cùng một ngày 27/10/2025, ông Trần Trịnh Vũ Trung cũng đã ký liên tiếp 3 quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho doanh nghiệp này. Cụ thể:

Quyết định số 269/QĐ-UBND: Phê duyệt gói thầu Thi công xây dựng đường xóm giữa thôn Chánh Thanh với giá 1.828.168.000 đồng.

Quyết định số 268/QĐ-UBND: Phê duyệt gói thầu Thi công xây dựng đường BTXM dọc bờ kênh N4 và đoạn từ TL7 đến giáp thôn Gia Mỹ với giá 1.881.897.000 đồng.

Quyết định số 267/QĐ-UBND: Phê duyệt gói thầu Thi công xây dựng đường Bình Sơn 4 và đường Bình Sơn 8 với giá 1.987.970.000 đồng.

Không chỉ dừng lại ở xã Bắc Ninh Hòa, bước sang năm 2026, Công ty TNHH Việt Đức tiếp tục khẳng định vị thế tại phường Ninh Hòa (đơn vị mới sáp nhập từ phường Ninh Hiệp, Ninh Đa và các xã Ninh Đông, Ninh Phụng).

Ngày 12/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 360/QĐ-KTHTĐT-DA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp đường BTXM tuyến đường liên xã TDP Văn Định. Giá trúng thầu là 1.827.209.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói trong 60 ngày.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một điểm chung của các gói thầu này là đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với lý do cấp bách hoặc theo hạn mức quy định. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp có số lượng nhân sự khiêm tốn lại có thể cùng lúc triển khai nhiều công trình tại cùng một thời điểm khiến dư luận không khỏi băn khoăn về năng lực thực hiện thực tế.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rất rõ về các trường hợp được chỉ định thầu nhằm đảm bảo tính hiệu quả và kịp thời. Tuy nhiên, việc lạm dụng hình thức này hoặc tập trung quá nhiều gói thầu cho một nhà thầu tại một địa bàn nhỏ có thể làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch và dễ nảy sinh các nghi vấn về 'sân sau' trong đầu tư công. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ năng lực thực hiện và chất lượng công trình của nhà thầu để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định, việc nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại các xã vừa sáp nhập cho thấy sự am hiểu địa bàn, nhưng cũng cần làm rõ quy trình lựa chọn nhà thầu đã đảm bảo tuân thủ các bước thương thảo và đánh giá năng lực theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP hay chưa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Bí ẩn tỷ lệ trúng thầu 100% và những gói thầu tiết kiệm "như có như không" của Công ty Việt Đức

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Quế Thông “một mình một chợ” tại gói thầu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin [Kỳ 1]

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng gói thầu cải tạo cảnh quan tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/03/2026, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã ký Quyết định số 233/QĐ-ĐHCNTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo cảnh quan tại cổng chính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông.

Tiết kiệm ngân sách ở mức... tượng trưng

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Quế Thông: Bất ngờ tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều đơn vị công quyền [Kỳ 2]

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông cho thấy những con số "ấn tượng" khi doanh nghiệp này trúng thầu tuyệt đối tại một số cơ quan tại TP HCM.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông là một nhà thầu có lịch sử hoạt động dày đặc. Tính đến giữa tháng 03/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 118 gói thầu, trong đó trúng 66 gói, trượt 49 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số hơn 123,2 tỷ đồng.

Những "mối quen" và tỷ lệ thắng tuyệt đối

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Điện Hoàng Quân trúng thầu dày đặc tại phường Ninh Hòa [Kỳ 1]

Dù chỉ có quy mô 9 nhân viên, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng - Điện Hoàng Quân liên tục được chỉ định thầu thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân (MST: 4201549189; địa chỉ tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang cho thấy sự hiện diện dày đặc tại các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại phường Ninh Hòa. Đáng chú ý, nhiều gói thầu xây lắp giá trị hàng tỷ đồng được giao cho doanh nghiệp này theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, ngày 11/03/2026, bà Nguyễn Nhật Tố Nga, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa đã ký Quyết định số 342/QĐ-KTHTĐT-DA phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp đường BTN, đoạn từ ngã ba cổng trắng đến giáp chợ cá TDP Hà Thanh 2. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân với giá 1.999.932.000 đồng. Hình thức hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện trong 60 ngày.

Xem chi tiết

