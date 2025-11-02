Công ty Trương Mỹ Kim được chỉ định thầu gói 8,5 tỷ tại Cà Mau

Ngày 09/10/2025, ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau, đã ký Quyết định số 206/QĐ-BQLDAXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và lắp đặt màn hình Led.

Gói thầu thuộc Dự án mua sắm tài sản và sửa chữa một số hạng mục tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây lắp điện và Thương mại Trương Mỹ Kim (MSDN: 2001107542).

Giá trị trúng thầu của gói thầu này là 8.477.729.000 đồng. Đáng chú ý, hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Chỉ định thầu "cấp bách" tiết kiệm 5,16%

Theo tìm hiểu, gói thầu số 07 nêu trên được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tại Quyết định số 199/QĐ-BQLDAXD ngày 08/10/2025, cũng do ông Trịnh Thanh Sang ký.

KHLCNT xác định giá gói thầu là 8.938.821.382 đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu và ngân sách tỉnh. Như vậy, so với giá dự toán, giá trúng thầu 8.477.729.000 đồng đã giảm 461.092.382 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,16%.

Quyết định số 206/QĐ-BQLDAXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và lắp đặt màn hình Led. Nguồn MSC

Lý do áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn được nêu trong Quyết định 199/QĐ-BQLDAXD là để phục vụ công tác tuyên truyền, khánh tiết cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, căn cứ theo các thông báo của Tỉnh ủy và công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu này được căn cứ theo điểm d, g khoản 2 Điều 78 và khoản 2 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối chiếu quy định, khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định các gói thầu "cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả" có thể được chỉ định thầu, bao gồm các gói thầu phục vụ sự kiện chính trị (điểm d) hoặc các trường hợp khác cần đáp ứng tiến độ, chất lượng (điểm g). Khoản 2 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho phép áp dụng quy trình rút gọn cho các trường hợp này.

Nhà thầu Trương Mỹ Kim là ai?

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Xây lắp điện và Thương mại Trương Mỹ Kim (Công ty Trương Mỹ Kim) được thành lập ngày 09/10/2012, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Nguyễn Văn Trương.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp được ghi nhận tại Số 440, đường Lý Thường Kiệt, khóm 23, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Dữ liệu đấu thầu của Công ty Trương Mỹ Kim (tính đến 02/11/2025) cho thấy một lịch sử hoạt động khá dày dặn. Doanh nghiệp đã tham gia 181 gói thầu, trong đó trúng 120 gói, trượt 54 gói, 5 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là 663.309.164.749 đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Trương Mỹ Kim đã được công bố trúng 11 gói thầu, với tổng giá trị hơn 122,27 tỷ đồng . Gói thầu số 07 (Led) là một trong những gói thầu mới nhất của doanh nghiệp này.

Một số gói thầu lớn khác mà Công ty Trương Mỹ Kim đã được công bố trúng trong năm 2025 bao gồm:

Gói thầu số 08: Xây dựng hệ thống điện vận hành tuyến An Biên - An Minh, trúng thầu ngày 23/09/2025 với giá 49.538.825.345 đồng (liên danh).

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2), trúng thầu ngày 31/10/2025 với giá 24.281.713.000 đồng (liên danh).

Gói thầu số 03: Cung cấp và xây dựng lắp đặt VTTB công trình Xây dựng mới lộ ra 22kV trạm 110kV Nguyễn Huân, trúng thầu ngày 24/04/2025 với giá 19.377.612.409 đồng (độc lập).

"Hệ sinh thái" quen thuộc

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Trương Mỹ Kim có quan hệ với 84 bên mời thầu. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu tập trung cao tại một số chủ đầu tư/bên mời thầu cụ thể.

Điển hình là mối quan hệ với Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh. Công ty Trương Mỹ Kim đã tham gia 13 gói thầu do bên mời thầu này tổ chức và trúng tới 12 gói (tỷ lệ trúng 92,3%).

Tương tự, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cà Mau, Công ty Trương Mỹ Kim đạt tỷ lệ trúng thầu 100% (trúng cả 4/4 gói đã tham gia).

Tại Công ty Điện lực Cà Mau, nhà thầu này tham gia 19 gói và trúng 11 gói (tỷ lệ 57,9%).

Không chỉ quen thuộc với chủ đầu tư, Công ty Trương Mỹ Kim cũng thường xuyên "chạm trán" với một số đối thủ nhất định. Đáng chú ý là Công ty TNHH Thiết bị điện Cà Mau. Hai doanh nghiệp này đã đối đầu nhau trong 16 gói thầu; kết quả, Công ty Trương Mỹ Kim thắng 15 gói, trong khi Công ty TNHH Thiết bị điện Cà Mau chỉ thắng 1 gói.

Bên cạnh đó, Công ty Trương Mỹ Kim cũng cho thấy sự "ăn ý" khi liên danh với Công ty TNHH MTV Xây dựng Lê Vy, khi liên danh này đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói.

Góc nhìn chuyên gia

Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP ra đời với mục tiêu tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Chỉ định thầu, đặc biệt là chỉ định thầu rút gọn, là hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, thường là cấp bách. Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ các trường hợp này. Việc áp dụng chỉ định thầu để phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng là đảm bảo cơ sở pháp lý, tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP vẫn yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm 5,16% là một con số ấn tượng được chủ đầu tư đảm bảo trong quá trình thương thảo".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu mới (Luật 22/2023 và các luật sửa đổi 57/2024, 90/2025) đặc biệt siết chặt các hành vi bị cấm tại Điều 16 , trong đó có hành vi thông thầu và không bảo đảm công bằng, minh bạch. Dữ liệu một nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ rất cao tại một chủ đầu tư, hay liên tục thắng áp đảo một đối thủ 'quen mặt' là những thông tin phản ánh mà dư luận và các cơ quan quản lý cần quan tâm. Đây là cơ sở để giám sát, kiểm tra theo quy định tại Điều 86 Luật Đấu thầu, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh".