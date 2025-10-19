Hà Nội

Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu được chỉ định thầu tại Cà Mau: Năng lực khủng thế nào?

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thuận Thiên Bạc Liêu vừa được chỉ định gói thầu xây dựng tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 5%. Doanh nghiệp này có gì đặc biệt?

Hải Đăng - Hà Linh

Mới đây, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thuận Thiên Bạc Liêu đã được chỉ định thực hiện gói thầu xây dựng Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) với mức giảm giá chỉ 5%. Điều đáng nói, đây là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng lại sở hữu một lịch sử trúng thầu ấn tượng, đặc biệt là tại một số chủ đầu tư quen thuộc.

Ngày 01/10/2025, ông Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ đã ký Quyết định số 112/QĐ-THPT.HTK, phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

qd-7556.jpg
Quyết định số 112/QĐ-THPT.HTK, phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Nguồn: MSC

Đơn vị được chỉ định là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thuận Thiên Bạc Liêu (MST: 1900639143) với giá trúng thầu là 1.083.732.000 đồng, so với giá gói thầu 1.140.771.437 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 5%.

Năng lực của Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu

Theo thông tin công khai, Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu do bà Phan Thị Như Ý làm giám đốc, được thành lập vào tháng 6/2018 và có quy mô là một doanh nghiệp nhỏ.

Dù có quy mô khiêm tốn, nhưng lịch sử hoạt động trên thị trường đấu thầu của công ty này lại rất đáng chú ý. Thống kê cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu đã tham gia 75 gói thầu, trong đó trúng tới 61 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 82%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là hơn 52,3 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động của nhà thầu này có phần kém sôi động hơn khi tham gia 11 gói thầu, trúng 5 và trượt 6 gói. Dù vậy, việc một doanh nghiệp nhỏ liên tiếp được các chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" vẫn là một hiện tượng gây nhiều tò mò.

Mối quan hệ "thân thiết" với một chủ đầu tư

Phân tích sâu hơn về dữ liệu đấu thầu của Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu, một điểm sáng đặc biệt nổi lên là mối quan hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cũ.

Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia tới 53 gói thầu do Ban QLDA ĐTXD huyện Vĩnh Lợi cũ mời thầu và đã trúng tới 49 gói, đạt tỷ lệ thành công khó tin là 92,5%. Điều đáng nói hơn nữa là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại bên mời thầu này thường xuyên ở mức rất cao, dao động từ 99,11% đến 99,99%. Điều này có nghĩa, các gói thầu gần như không có sự cạnh tranh về giá, và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là vô cùng thấp.

Sự áp đảo của một nhà thầu tại một bên mời thầu cụ thể đang đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong các cuộc thầu do đơn vị này tổ chức.

Góc nhìn pháp lý: Cạnh tranh là yếu tố cốt lõi

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mọi hành vi làm hạn chế cạnh tranh, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu đều đi ngược lại tinh thần của luật”.

Về hình thức chỉ định thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: “Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, trong đó có các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dưới 2 tỷ đồng. Gói thầu tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ về mặt quy trình là phù hợp. Tuy nhiên, bản chất của chỉ định thầu là không có cạnh tranh, do đó cần được áp dụng một cách hạn chế. Việc lạm dụng chỉ định thầu hoặc khi chỉ định thầu nhưng tỷ lệ tiết kiệm quá thấp sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, vốn là tiền thuế của người dân”.

Hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước luôn đòi hỏi sự minh bạch và hiệu quả cao nhất. Câu chuyện của Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu với những con số thống kê ấn tượng và những mối quan hệ "quen thuộc" sẽ tiếp tục cần sự quan tâm, giám sát của các cơ quan chức năng và dư luận để đảm bảo rằng mỗi đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng một cách tối ưu.

Lâm Đồng: Gói thầu 13 tỷ ở Di Linh, nhà thầu giảm giá 13,39% có chiếm ưu thế?

Gói thầu thi công Đường ĐH 22 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (Lâm Đồng) làm chủ đầu tư đang thu hút sự chú ý với "cuộc đua" về giá giữa hai nhà thầu.

Ngày 13/10/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (Bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Đường ĐH 22 đoạn từ thôn 1 đi thôn 2 xã Hòa Trung. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh làm chủ đầu tư.

Dự án được HĐND huyện Di Linh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 với tổng mức đầu tư 14.990.000.000 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND huyện Di Linh phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 27/06/2025. Riêng Gói thầu số 01 có giá là 13.048.366.704 đồng, được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu hơn 1,7 tỷ tại Tân Uyên: Nhà thầu quen mặt và tỷ lệ tiết kiệm 0,2%

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt vừa trúng gói thầu thi công xây lắp tại Tân Uyên với giá trúng sát giá mời thầu, tiết kiệm chỉ hơn 3,7 triệu đồng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 01/10/2025, UBND phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp (Mã TBMT: IB2500279751). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Đô Thị Việt với giá trúng thầu là 1.777.335.194 đồng, chỉ thấp hơn 3.706.400 đồng so với giá gói thầu (1.781.041.594 đồng), tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,2%.

qd-2971.jpg
Quyết định số 59/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu gần 5 tỷ tại Cao su Phú Riềng: Một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 0,18%

Gói thầu xây dựng nhà kho do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng làm chủ đầu tư, dù đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất Liên danh Minh Đức tham gia và trúng thầu với giá sát nút, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh.

Gói thầu thi công xây dựng nhà kho vật tư trị giá gần 5 tỷ đồng do Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng làm chủ đầu tư vừa về tay một liên danh nhà thầu quen thuộc. Đáng chú ý, đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 0,18%.

Liên danh Minh Đức "Một mình một ngựa" về đích

Xem chi tiết

