Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu được chỉ định thầu tại Cà Mau: Năng lực khủng thế nào?

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thuận Thiên Bạc Liêu vừa được chỉ định gói thầu xây dựng tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 5%. Doanh nghiệp này có gì đặc biệt?

Mới đây, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thuận Thiên Bạc Liêu đã được chỉ định thực hiện gói thầu xây dựng Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) với mức giảm giá chỉ 5%. Điều đáng nói, đây là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng lại sở hữu một lịch sử trúng thầu ấn tượng, đặc biệt là tại một số chủ đầu tư quen thuộc.

Ngày 01/10/2025, ông Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ đã ký Quyết định số 112/QĐ-THPT.HTK, phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

Quyết định số 112/QĐ-THPT.HTK, phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Nguồn: MSC

Đơn vị được chỉ định là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thuận Thiên Bạc Liêu (MST: 1900639143) với giá trúng thầu là 1.083.732.000 đồng, so với giá gói thầu 1.140.771.437 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 5%.

Năng lực của Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu

Theo thông tin công khai, Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu do bà Phan Thị Như Ý làm giám đốc, được thành lập vào tháng 6/2018 và có quy mô là một doanh nghiệp nhỏ.

Dù có quy mô khiêm tốn, nhưng lịch sử hoạt động trên thị trường đấu thầu của công ty này lại rất đáng chú ý. Thống kê cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu đã tham gia 75 gói thầu, trong đó trúng tới 61 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 82%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là hơn 52,3 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động của nhà thầu này có phần kém sôi động hơn khi tham gia 11 gói thầu, trúng 5 và trượt 6 gói. Dù vậy, việc một doanh nghiệp nhỏ liên tiếp được các chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" vẫn là một hiện tượng gây nhiều tò mò.

Mối quan hệ "thân thiết" với một chủ đầu tư

Phân tích sâu hơn về dữ liệu đấu thầu của Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu, một điểm sáng đặc biệt nổi lên là mối quan hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cũ.

Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia tới 53 gói thầu do Ban QLDA ĐTXD huyện Vĩnh Lợi cũ mời thầu và đã trúng tới 49 gói, đạt tỷ lệ thành công khó tin là 92,5%. Điều đáng nói hơn nữa là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại bên mời thầu này thường xuyên ở mức rất cao, dao động từ 99,11% đến 99,99%. Điều này có nghĩa, các gói thầu gần như không có sự cạnh tranh về giá, và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là vô cùng thấp.

Sự áp đảo của một nhà thầu tại một bên mời thầu cụ thể đang đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong các cuộc thầu do đơn vị này tổ chức.

Góc nhìn pháp lý: Cạnh tranh là yếu tố cốt lõi

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tạo ra một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mọi hành vi làm hạn chế cạnh tranh, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu đều đi ngược lại tinh thần của luật”.

Về hình thức chỉ định thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: “Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, trong đó có các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dưới 2 tỷ đồng. Gói thầu tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ về mặt quy trình là phù hợp. Tuy nhiên, bản chất của chỉ định thầu là không có cạnh tranh, do đó cần được áp dụng một cách hạn chế. Việc lạm dụng chỉ định thầu hoặc khi chỉ định thầu nhưng tỷ lệ tiết kiệm quá thấp sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, vốn là tiền thuế của người dân”.

Hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước luôn đòi hỏi sự minh bạch và hiệu quả cao nhất. Câu chuyện của Công ty Thuận Thiên Bạc Liêu với những con số thống kê ấn tượng và những mối quan hệ "quen thuộc" sẽ tiếp tục cần sự quan tâm, giám sát của các cơ quan chức năng và dư luận để đảm bảo rằng mỗi đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng một cách tối ưu.