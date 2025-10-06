Công ty Phòng khám Sức khỏe và Trẻ hóa Anovacare bị xử phạt 160 triệu

Công ty Cổ phần Phòng khám Sức khỏe và Trẻ hóa Anovacare và loạt công ty, phòng khám, cá nhân bị Sở Y tế TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động.

Mới đây, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. Hàng loạt phòng khám, công ty, cá nhân bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động...

Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM đối với Công ty Cổ phần Phòng khám Sức khỏe và Trẻ hóa Anovacare. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Công ty Cổ phần Phòng khám Sức khỏe và Trẻ hóa Anovacare (190 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) bị phạt 160 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng vì khám chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Công ty Cổ phần Phòng khám Sức khỏe và Trẻ hóa Anovacare quảng cáo trên facebook về liệu trình thải độc cho gan bằng đường truyền. Ảnh vietq.vn

Hộ kinh doanh DE PARIS (tầng 3 số 207 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP HCM) bị phạt 60 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 20 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.



Lý do xử phạt do cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Sử dụng thuốc, các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật thủ thuật các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da hình dạng cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM đối với Hộ kinh doanh DE PARIS/ Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ P.D trực thuộc Công ty TNHH MTV P.D DE PARIS, địa điểm kinh doanh số 2 (Tầng 2, số 207, Điện Biên Phủ, phường Xuân Hoà, TP HCM) bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 8 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Đông BR (48 Nguyễn Hữu Thọ, phường Bà Rịa, TP HCM) bị phạt 90 triệu, đình chỉ 18 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Cá nhân ông Nguyễn Quang Hải (ở địa chỉ 331 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ) cũng bị phạt 80 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của ông Hải trong thời hạn 18 tháng.