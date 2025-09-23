Hà Nội

Sống Khỏe

Hai chủ cơ sở nha khoa tại Lâm Đồng bị xử phạt

Hai chủ cơ sở nha khoa tại Lâm Đồng bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép.

Hạo Nhiên

Ngày 23/9, thông tin từ Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt 2 cơ sở nha khoa hành nghề không phép với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Hiệp (SN 1989), chủ cơ sở Nha khoa Việt Pháp tại số 73 Nguyễn Tất Thành, xã Kiến Đức và ông Bùi Xuân Dũng (SN 1987), chủ cơ sở Nha khoa Quốc Tế Sài Gòn Smile Dental tại số 4 Hồ Tùng Mậu, phường 1 Bảo Lộc, bị xử phạt vì cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

edit-z7037752295326541e81fdc690e9b05a60998c65b614da-1758522623105965541530.jpg
Nha khoa Quốc Tế Sài Gòn Smile Dental.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 6 và điểm c, khoản 7, Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Sở Y tế Lâm Đồng đã xử phạt mỗi chủ cơ sở nha khoa 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 18 tháng hoặc cho đến khi được cấp giấy phép hợp pháp.

Theo quyết định, các cá nhân vi phạm phải nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, tại Kho bạc Nhà nước khu vực XVI hoặc các ngân hàng thương mại. Nếu chậm nộp, họ sẽ phải trả thêm 0,05% tiền phạt cho mỗi ngày quá hạn.

