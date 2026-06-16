Công ty Long Nguyen trúng thầu trường học tại Tây Ninh: Tiết kiệm xấp xỉ 1,2%

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An (theo quy hoạch hành chính mới, phường Long An trực thuộc tỉnh Tây Ninh) là chủ đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú (khối lớp học, sân đường, mái che). Đây là dự án sử dụng 100% nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhằm mục đích nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục phục vụ học sinh trên địa bàn. Việc sử dụng nguồn vốn công luôn đòi hỏi quá trình lựa chọn nhà thầu phải diễn ra công khai, minh bạch nhằm chọn ra đơn vị thi công có năng lực tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất.

Dấu ấn "một mình một ngựa" tại gói thầu hơn 4 tỷ đồng

Theo tài liệu trích xuất từ mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/4/2026, Quyết định số 412/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đã được ban hành. Ngay sau đó, thông báo mời thầu (số IB2600165626) đối với gói thầu thi công xây dựng được công bố vào ngày 22/4/2026, với giá trị dự toán là 4.087.107.000 đồng. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Biên bản mở thầu ngày 07/05/2026 thể hiện toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu chỉ ghi nhận duy nhất 01 doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Long Nguyen. Trong bối cảnh không gặp bất kỳ áp lực cạnh tranh nào từ các đối thủ cùng ngành, doanh nghiệp này đã thuận lợi vượt qua các vòng đánh giá năng lực, kỹ thuật do Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm thực hiện.

Đến ngày 01/6/2026, căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An - Trần Thanh Nhàn đã ký Quyết định số 661/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Long Nguyen trúng thầu với mức giá 4.037.672.348 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 49 triệu đồng, tương đương tỷ lệ xấp xỉ 1,2%.

Nguồn: MSC

Hồ sơ năng lực và lịch sử đấu thầu của Công ty Long Nguyen

Công ty TNHH Long Nguyen (MSDN: vn1101844435), có địa chỉ tại số 49, Đường Lãnh Binh Tiến, Xã Tân Hưng, Tây Ninh, được thành lập năm 2017 và tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2019, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu là xây lắp.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 06/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 51 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 16 gói, 4 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 80.908.396.182 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 49.378.593.182 đồng, với vai trò liên danh: 31.529.803.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 97.26%.

Mối quan hệ giữa nhà thầu và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An thể hiện sự gắn bó qua nhiều dự án. Cụ thể, Công ty TNHH Long Nguyen đã từng tham gia 6 gói thầu do đơn vị này làm chủ đầu tư và trúng thầu 3 gói. Trong đó phải kể đến: Gói thầu: Thi công xây dựng, trị giá 5.888.000.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Thi công xây dựng, trị giá 893.017.000 đồng, trúng tháng 05/2026.

Bài toán hiệu quả ngân sách và góc nhìn chuyên gia

Sự cạnh tranh là yếu tố sống còn để định giá đúng giá trị thực của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường đấu thầu. Khi một nhà thầu không vấp phải sự cạnh tranh, áp lực giảm giá sẽ không tồn tại.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính cạnh tranh và minh bạch, việc chỉ có một nhà thầu dự thầu và trúng thầu tuy không vi phạm luật nhưng nó phần nào hạn chế đi mục tiêu tối thượng là tiết kiệm ngân sách nhà nước, đặc biệt với các gói thầu xây lắp có tính chất không quá phức tạp, vốn thường thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm".

Sự minh bạch và khách quan trong công tác đấu thầu luôn thể hiện rõ nhất ở khả năng thu hút nhiều nhà thầu tham dự. Khi một gói thầu trị giá hàng tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất một hồ sơ nộp vào, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở năng lực của nhà thầu mà còn ở phương pháp lập hồ sơ mời thầu từ phía chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

Luật sư Nguyễn Thị Hương chia sẻ góc nhìn chuyên môn, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được đề cao trong mọi quy trình đấu thầu, cần xem xét chi tiết liệu hồ sơ mời thầu có đặt ra các tiêu chuẩn, tiêu chí khắt khe hoặc mang tính đặc thù nào đó gây khó cho các nhà thầu khác, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp tiềm năng phải từ bỏ ngay từ khâu tiếp cận hay không".

Việc tuân thủ đúng quy trình đấu thầu là yêu cầu bắt buộc, nhưng đích đến cuối cùng của hoạt động này phải là hiệu quả kinh tế và chất lượng công trình.