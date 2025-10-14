Công ty Đỉnh Cao trúng thầu stent 3,3 tỷ tại BVĐK Cà Mau: Năng lực "khủng" cỡ nào?

Trúng gói thầu "Stent mạch vành lõi kép" giá trị hơn 3,3 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với tỷ lệ tiết kiệm 0%, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đỉnh Cao tiếp tục nối dài chuỗi thắng thầu ấn tượng trong năm 2025, hé lộ bức tranh về một "đại gia" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế.

Ngày 23/9/2025, ông Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đã ký Quyết định số 1167/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 12: Stent mạch vành lõi kép. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán "Mua sắm bổ sung vật tư, dụng cụ phục vụ can thiệp mạch vành, phẫu thuật mổ mở và chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2025", được phê duyệt trước đó theo Quyết định số 1062/QĐ-BV ngày 25/8/2025.

Quyết định số 1167/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 12: Stent mạch vành lõi kép. Nguồn: MSC

Theo kết quả được công bố, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đỉnh Cao (mã số thuế: 0312268965). Đáng chú ý, giá trúng thầu là 3.344.400.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu được duyệt. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này là 0 đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là mua sắm trực tiếp, một hình thức chỉ áp dụng cho các gói thầu có tính chất tương tự một gói thầu đã được đấu thầu rộng rãi trước đó. Mặc dù không sai quy định, việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với giá bằng giá dự toán đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

"Hệ sinh thái" nghìn tỷ của doanh nghiệp quy mô nhỏ

Tìm hiểu sâu hơn, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đỉnh Cao (có trụ sở tại Phường Tân Bình, TP HCM, do bà Lê Thị Ngọc Bích làm Giám đốc) dù chỉ có quy mô là doanh nghiệp nhỏ với 43 nhân viên, nhưng lại là một tên tuổi "sừng sỏ" trên thị trường đấu thầu thiết bị y tế.

Theo dữ liệu, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 521 gói thầu và trúng đến 394 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu đáng kinh ngạc là 75,6%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến 1.838.785.985.633 đồng.

Riêng trong năm 2025, hoạt động của nhà thầu Đỉnh Cao diễn ra đặc biệt sôi động. Tính đến đầu tháng 10/2025, công ty đã góp mặt trong 160 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng 87 gói, trượt 36 gói, và 37 gói khác đang trong giai đoạn chờ kết quả. Tần suất "chinh chiến" và tỷ lệ chiến thắng cao cho thấy một vị thế vững chắc của doanh nghiệp này trên thị trường.

Mối quan hệ "thân thiết" và tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đỉnh Cao, dữ liệu cho thấy một mối quan hệ đặc biệt đáng chú ý với một số chủ đầu tư là các bệnh viện lớn. Nổi bật nhất là tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Cụ thể, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 21 gói thầu do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế mời thầu và đã trúng tuyệt đối cả 21 gói, đạt tỷ lệ thắng 100%. Tổng giá trị của 21 gói thầu này lên đến hơn 640 tỷ đồng. Một số gói thầu lớn có thể kể đến như "Gói 1: 380 danh mục vật tư y tế can thiệp tim mạch, gây mê hồi sức tim mạch và can thiệp mạch não" với giá trị trúng thầu hơn 197 tỷ đồng; "Gói 798 danh mục hóa chất sinh phẩm, vật tư và khí y tế" trúng thầu hơn 2,3 tỷ đồng.

Không chỉ tại Huế, ở nhiều bệnh viện tuyến đầu khác, Công ty Đỉnh Cao cũng cho thấy sự "áp đảo" của mình. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, công ty trúng 21/26 gói đã tham gia. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tỷ lệ này là 17/18 gói.

Cần sự minh bạch để đảm bảo hiệu quả đầu tư công

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hình thức mua sắm trực tiếp, dù được luật cho phép, nhưng cần được áp dụng một cách cẩn trọng, đảm bảo gói thầu gốc làm cơ sở đã được đấu thầu rộng rãi một cách thực sự cạnh tranh. Việc giá trúng thầu bằng giá gói thầu cho thấy không có sự cạnh tranh về giá ở gói thầu này, từ đó không tối ưu được hiệu quả sử dụng vốn".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao, đặc biệt là tỷ lệ tuyệt đối tại một chủ đầu tư cụ thể qua nhiều gói thầu trong thời gian dài, là một hiện tượng cần được xem xét kỹ lưỡng. Điều này không khẳng định có sai phạm, nhưng nó đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh. Liệu hồ sơ mời thầu có tạo điều kiện tốt nhất cho nhiều nhà thầu tham gia hay không, hay đang có những yếu tố nào đó làm hạn chế sự cạnh tranh? Mục tiêu cuối cùng của đấu thầu là mua được hàng hóa, dịch vụ có chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, tiết kiệm ngân sách nhà nước".

Câu chuyện từ gói thầu 3,3 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã mở ra một bức tranh lớn hơn về hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đỉnh Cao trên thị trường. Việc một doanh nghiệp có năng lực và liên tiếp trúng thầu là điều bình thường. Tuy nhiên, những con số thống kê ấn tượng, đặc biệt là tỷ lệ thắng thầu gần như tuyệt đối ở một số nơi và các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0, đòi hỏi sự minh bạch hơn nữa từ cả phía chủ đầu tư và nhà thầu, để đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư cho y tế đều được sử dụng một cách hiệu quả nhất.