Công ty Đá quý và vàng Hà Nội bị phạt hơn 900 triệu đồng

Với hàng chục hành vi vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần Đá quý và vàng Hà Nội bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Ngày 18/6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đã ký Quyết định số 54/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội (địa chỉ tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Khu vực khai thác đá quý Ruby - Saphia khu vực Đồi Tỷ (huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Theo đó, doanh nghiệp đã có những hành vi sai phạm như: Chiếm đất nông nghiệp với tổng diện tích là 1,28ha; Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, thời điểm kiểm tra khu lưu chứa chất thải nguy hại không có các ngăn chứa, ô chứa thùng lưu chứa chất thải nguy hại, không dán bảng mã các loại chất thải nguy hại theo quy định.

Ngoài ra, còn có 10 hành vi khác cũng bị kiểm tra phát hiện và xử phạt như: Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường để gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Đã cắm mốc khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng không đúng quy cách theo quy định; Không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan;

Các năm 2023, 2024 lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm; Khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác với diện tích 626m2; Không nộp thiết kế mỏ đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản theo quy định; Hộ chiếu nổ mìn lập không đầy đủ nội dung...

Với 13 lỗi vi phạm trên, Công ty cổ phần đá quý và vàng Hà Nội bị xử phạt hành chính tổng số tiền là 782 triệu đồng, đồng thời buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp từ các hành vi trên số tiền là 137 triệu đồng. Tổng số tiền phải thu nộp lại là 919 triệu đồng.

Mỏ đá quý Ruby - Saphia tại khu vực Đồi Tỷ - Khe Mét được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép cho Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội theo Quyết định số 167/GP-BTNMT ngày 15/9/2020, với thời hạn 5 năm 7 tháng. Diện tích khai thác là 4,72ha, trữ lượng được cấp phép là hơn 229kg đá quý, công suất khai thác 50kg/năm.

