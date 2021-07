Xóa trắng trang Facebook, “cậu IT” Nhâm Hoàng Khang đang... run sợ?

Trên mạng xã hội vừa qua đã xuất hiện thông tin "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bị công an triệu tập lên làm việc. Nguồn tin này cũng cho biết do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên phía công an chưa thể cung cấp thông tin thêm. Sau đó, trang Facebook cá nhân Nhâm Hoàng Khang cũng đã bị khóa hoàn toàn các bài viết và hiện đang ở trong tình trạng trống trơn khiến cộng đồng mạng hết sức tò mò và càng tin nguồn tin này chính xác. Nhâm Hoàng Khang cho biết, thông tin mình được mời lên làm việc là đúng, nhưng nội dung là trao đổi một số thông tin về an ninh mạng. Còn việc tạm thời khoa Facebook là do anh chàng không muốn hoạt động trên mạng xã hội. Dù trả lời vậy, nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu cậu IT đang lo sợ?Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên tài năng, đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin để ý đến và trọng dụng. Nhâm Hoàng Khang là người có đam mê với những mã lệnh và mã hóa trên máy tính từ thuở nhỏ và cuối cùng anh đã trở thành một lập trình viên sau bao nỗ lực. Nhưng những sản phẩm lập trình anh đã thiết kế, những kỹ thuật vượt trội mang tính cá nhân hóa mà chỉ có anh mới sở hữu đã khiến giới trẻ đồng lĩnh vực nhìn bằng con mắt thán phục và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhiều tháng trở lại đây, Nhâm Hoàng Khang càng nổi trên mạng xã hội do vướng phải những lùm xùm xung quanh bà Phương Hằng và giới showbiz. Trong một buổi livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho người nào có thể tìm ra người đứng sau tài khoản thường xuyên công kích và bôi nhọ danh tiếng của bà. Chỉ 1 ngày sau khi giải thưởng được tuyên bố, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã có một người tên thật N.H.K tìm ra người đứng sau tài khoản facebook antifan kia và nhận được “thưởng nóng” 1 tỷ đồng. Cư dân mạng đã nhanh chóng xác định người này chính là hacker Nhâm Hoàng Khang. Lùm xùm của nghệ sĩ Hoài Linh cũng được cho là có liên quan đến Nhâm Hoàng Khang và chính là do anh chàng này đấu tố nam nghệ sĩ chưa chuyển tiền số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng cho miền Trung. Sau đó, cư dân mạng lại được phen náo loạn khi Nhâm Hoàng Khang trực tiếp khẩu chiến với Trang Trần. Thậm chí hai người có cuộc hẹn gặp tại quán bún đậu của cựu người mẫu. Tuy nhiên, ngày hôm đó Nhâm Hoàng Khang không xuất hiện còn Trang Trần thì bị mời lên phường làm việc. Ngày 4/6, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ khẳng định người đứng sau tài khoản thường xuyên công kích bà Hằng là quản lý cũ của nữ ca sĩ Phi Nhung – có tên thật là Đ.M.T. Đồng thời, anh cũng phát hiện nhiều hành động không đúng chừng mực của Phi Nhung và quyết định sẽ “bóc trần” tất cả. Mời các bạn xem video: Phạt tiền vì đăng tin sai sự thật trên Facebook. Nguồn: VTV

