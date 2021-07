Từ lạc hâụ đến đỉnh công nghệ cao, Estonia khiến thế giới "sốc"

Estonia là đất nước nhỏ bé ở Bắc Âu với diện tích vỏn vẹn 45.227 km2, chỉ mới được công nhận là một quốc gia độc lập vào năm 1991. Khi đó, đây là một nước nghèo nàn, lạc hậu. Khi đó hơn một nửa dân số của nước này sử dụng điện thoại cố định. Nhưng chỉ sau hơn hai thập kỷ, quốc gia Estonia đã trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về công nghệ. Nền giáo dục với công nghệ cao: Estonia tin rằng việc tiếp xúc với công nghệ từ lúc còn nhỏ sẽ giúp con người tương tác với nó tốt hơn. Họ thiết kế một chương trình mới với mục đích dạy trẻ những kĩ năng để lập trình khi chúng vẫn còn là học sinh tiểu học. Họ không dạy một đứa trẻ cách lập trình một chương trình khi mới lên 6 tuổi, nhưng nhà trường dạy trẻ những nền tảng cần thiết. Phương pháp tiếp cận giáo dục này rất hiệu quả đối với học sinh ở Estonia. Phát minh Skype: Skype – sản phẩm ứng dụng phần mềm có thể kết nối hội thoại và hình ảnh miễn phí giữa những người sử dụng máy tính bảng, máy tính và thiết bị di động khác… là một trong những sản phẩm công nghệ "made in" Estonia. Ứng dụng này vừa ra đời đã phát triển mạnh mẽ và tạo nên một bước đột phá trong việc liên lạc, giao tiếp giữa con người. Đây thực sự là một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của Estonia. Bỏ phiếu trực tuyến: Estonia là quốc gia đầu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu từ xa bằng các thiết bị điện tử, trong đó bỏ phiếu tại nhà qua máy tính cá nhân nối mạng được áp dụng vào năm 2005 và bỏ phiếu qua tin nhắn dạng SMS trên điện thoại di động năm 2011. Chính phủ Estonia thông báo cho mỗi người dân một mã pin riêng và duy nhất để đăng nhập vào những dịch vụ online của chính phủ, do đó người dân sẽ có cơ sở hạ tầng an toàn ngay tại chỗ. Thẻ căn cước điện tử ở Estonia: Năm 2002, chính phủ Estonia quyết định trang bị cho công dân thẻ căn cước kèm chip bảo mật. Thẻ này tích hợp khám sức khỏe, đăng nhập tài khoản ngân hàng, lưu trữ chữ ký.... Với thẻ công dân điện tử, người nước ngoài có quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trực tuyến của Estonia từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Đây cũng là nơi đầu tiên trên thế giới cung cấp thẻ công dân điện tử cho người nước ngoài. Đánh giá về thành công của Estonia, một nhà phân tích Phố Wall nói: “Estonia là một trong những nước tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới, tiên tiến hơn nhiều so với cả Mỹ, Anh và nhiều nước Tây Âu. PGS. Joseph M. Ellis, Trường Đại học Wingate, Bắc Carolina (Mỹ), đánh giá, Estonia chính là một mô hình kiểu mẫu về chính quyền điện tử. Nền tảng của mô hình này là một cơ sở dữ liệu quốc gia cho phép mọi người dân có thể giải quyết mọi việc từ nộp thuế đến bỏ phiếu. Ông Toomas Hendrik Ilves, nguyên Tổng thống Estonia giai đoạn 2006-2016, cho hay, đối với Estonia, cũng như những quốc gia xuất phát sau, giải pháp để bắt kịp nằm ở số hóa đất nước. Đến nay đa phần các thủ tục hành chính tại quốc gia này đều có thể thực hiện trực tuyến, trừ một số thủ tục đặc biệt. Tuy nhiên, ông Toomas Hendrik Ilves khẳng định thành công của Estonia không phải là về công nghệ mà là bỏ tư duy cũ. Mời độc giả xem video:Hiện tượng mất tiền qua dịch vụ ví điện tử MoMo. Nguồn: Tin Tức VTV24.

Estonia là đất nước nhỏ bé ở Bắc Âu với diện tích vỏn vẹn 45.227 km2, chỉ mới được công nhận là một quốc gia độc lập vào năm 1991. Khi đó, đây là một nước nghèo nàn, lạc hậu. Khi đó hơn một nửa dân số của nước này sử dụng điện thoại cố định. Nhưng chỉ sau hơn hai thập kỷ, quốc gia Estonia đã trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về công nghệ. Nền giáo dục với công nghệ cao: Estonia tin rằng việc tiếp xúc với công nghệ từ lúc còn nhỏ sẽ giúp con người tương tác với nó tốt hơn. Họ thiết kế một chương trình mới với mục đích dạy trẻ những kĩ năng để lập trình khi chúng vẫn còn là học sinh tiểu học. Họ không dạy một đứa trẻ cách lập trình một chương trình khi mới lên 6 tuổi, nhưng nhà trường dạy trẻ những nền tảng cần thiết. Phương pháp tiếp cận giáo dục này rất hiệu quả đối với học sinh ở Estonia. Phát minh Skype: Skype – sản phẩm ứng dụng phần mềm có thể kết nối hội thoại và hình ảnh miễn phí giữa những người sử dụng máy tính bảng, máy tính và thiết bị di động khác… là một trong những sản phẩm công nghệ "made in" Estonia. Ứng dụng này vừa ra đời đã phát triển mạnh mẽ và tạo nên một bước đột phá trong việc liên lạc, giao tiếp giữa con người. Đây thực sự là một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của Estonia. Bỏ phiếu trực tuyến: Estonia là quốc gia đầu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu từ xa bằng các thiết bị điện tử, trong đó bỏ phiếu tại nhà qua máy tính cá nhân nối mạng được áp dụng vào năm 2005 và bỏ phiếu qua tin nhắn dạng SMS trên điện thoại di động năm 2011. Chính phủ Estonia thông báo cho mỗi người dân một mã pin riêng và duy nhất để đăng nhập vào những dịch vụ online của chính phủ, do đó người dân sẽ có cơ sở hạ tầng an toàn ngay tại chỗ. Thẻ căn cước điện tử ở Estonia: Năm 2002, chính phủ Estonia quyết định trang bị cho công dân thẻ căn cước kèm chip bảo mật. Thẻ này tích hợp khám sức khỏe, đăng nhập tài khoản ngân hàng, lưu trữ chữ ký.... Với thẻ công dân điện tử, người nước ngoài có quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trực tuyến của Estonia từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Đây cũng là nơi đầu tiên trên thế giới cung cấp thẻ công dân điện tử cho người nước ngoài. Đánh giá về thành công của Estonia, một nhà phân tích Phố Wall nói: “Estonia là một trong những nước tiên tiến nhất về công nghệ trên thế giới, tiên tiến hơn nhiều so với cả Mỹ, Anh và nhiều nước Tây Âu. PGS. Joseph M. Ellis, Trường Đại học Wingate, Bắc Carolina (Mỹ), đánh giá, Estonia chính là một mô hình kiểu mẫu về chính quyền điện tử. Nền tảng của mô hình này là một cơ sở dữ liệu quốc gia cho phép mọi người dân có thể giải quyết mọi việc từ nộp thuế đến bỏ phiếu. Ông Toomas Hendrik Ilves, nguyên Tổng thống Estonia giai đoạn 2006-2016, cho hay, đối với Estonia, cũng như những quốc gia xuất phát sau, giải pháp để bắt kịp nằm ở số hóa đất nước. Đến nay đa phần các thủ tục hành chính tại quốc gia này đều có thể thực hiện trực tuyến, trừ một số thủ tục đặc biệt. Tuy nhiên, ông Toomas Hendrik Ilves khẳng định thành công của Estonia không phải là về công nghệ mà là bỏ tư duy cũ. Mời độc giả xem video:Hiện tượng mất tiền qua dịch vụ ví điện tử MoMo. Nguồn: Tin Tức VTV24.