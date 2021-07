Steve Jobs sở hữu bộ não trẻ hơn 29 tuổi so với cơ thể

Steve Jobs được biết đến là nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới Apple. Điều bất ngờ là khi ông qua đời ở tuổi 56 vì ung thư tuyến tụy, bộ não của Steve Jobs vẫn rất khỏe mạnh, năng động và sáng tạo như thời "trai trẻ". Steve Jobs có một phương pháp đã được chứng minh là có thể đảo ngược quá trình lão hóa của bộ não, giảm căng thẳng, tăng cường sự minh mẫn và khả năng sáng tạo. Đó chính là thiền định. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định rằng thiền đã giúp Steve Jobs có khả năng sáng tạo vượt bậc, nhưng ở một khía cạnh nào đó nó đã giúp ông loại bỏ những tác động xấu, có một cuộc sống tốt và một bộ não minh mẫn hơn. Theo nghiên cứu của Psychology Today, sự lão hóa khiến cho não bị co lại. Các dây thần kinh bị co lại, thậm chí để lại những lỗ hổng lớn trong não. Mọi người có thể mất 40% hoặc nhiều hơn các tế bào thần kinh, mà có thể gây ra những căn bệnh như Parkinson.Bộ não bị lão hóa gây ra nhiều triệu chứng, như phản xạ chậm hơn, trí nhớ kém hơn, khó khăn hơn để học những điều mới, sức chịu đựng tinh thần hay sự kiềm chế bị suy giảm. Những triệu chứng này thường bắt đầu xuất hiện khi chúng ta qua 45 tuổi, hầu hết mọi người sẽ suy giảm 3-4% sự nhanh nhẹn tinh thần, và bắt đầu lao dốc từ đó. Việc ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao, rèn luyện trí não bằng cách học hỏi những điều mới, cũng sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng của quá trình lão hóa não bộ. Tuy nhiên cho dù như vậy, bạn vẫn không thể ngăn được quá trình não của bạn ngày một già đi. Tuy nhiên mới đây, một nghiên cứu được thực hiện bởi Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Đại học Y Harvard cho thấy việc ngồi thiền 30 phút mỗi ngày, trong vòng 8 tuần có thể có những tác động vô cùng phi thường đến não bộ. Chúng giúp làm dày vỏ não sau, tăng cường sự tập trung và sự tự tin.

Làm dày hồi hải mã trái, tăng cường khả năng học hỏi, ghi nhớ và điều khiển cảm xúc. Làm dày vùng tiếp giáp giữa thùy đỉnh và thùy thái dương, tăng khả năng tập hợp dữ liệu thu thập từ các giác quan, tạo ra nhận thức về cơ thể của mỗi người. Làm co lại hạch hạnh nhân, giảm bớt các phản ứng cảm xúc (bao gồm sợ hãi, lo lắng và giận dữ). Nghiên cứu còn chỉ ra, thiền định có tác dụng chữa lành những tổn thương của bộ não do quá trình lão hóa gây ra, nó khiến bộ não trẻ hơn tới 25 tuổi so với tuổi thực của cơ thể. Điều đó giúp cho chất lượng công việc của Steve Jobs vẫn luôn đạt hiệu quả cao nhất cho đến ngày cuối đời. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

