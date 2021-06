Soi thẻ đi chợ mỗi đợt dịch: Công nghệ "lên đời" sao?

Vừa qua, mô hình đi chợ sử dụng thẻ được in thêm mã code QR (mã QR) đã được triển khai đối với người dân tại chợ Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Khách vào chợ được nhân viên bảo vệ kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ đi chợ. Trên thẻ có ghi số thứ tự, thông tin cá nhân, địa chỉ cụ thể. Mặt sau của thẻ có mã QR để kiểm tra thông tin người đến chợ. Chỉ cần quét mã QR trên tấm thẻ là biết được lịch trình của chủ nhân nên người đi chợ chỉ cần khai y tế điện tử một lần trong ngày rất tiết kiệm thời gian. Thẻ đi chợ có mã QR đã được triển khai trước đó tại Đà Nẵng với 4 chợ ở quận Hải Châu- trung tâm thành phố, gồm chợ Đống Đa, chợ Hàn, chợ Cồn và chợ đầu mối Hòa Cường. Ban quản lý chợ bố trí thêm tẩm bảng “Điểm quét thẻ vào chợ” ở 4 khu vực cổng. Ngoài máy đo nhiệt độ hàng ngày, nhân viên ở các cổng được trang bị thêm smartphone cài đặt sẵn ứng dụng eTicket-Đà Nẵng. Khi vào chợ, người dân chỉ cần đưa thẻ có mã QR- Code để Ban quản lý chợ quét mã. Nếu hiển thị "check in" thành công, người dân được vào chợ mua nhu yếu phẩm. Đầu năm nay, khi dịch bùng phát tại tỉnh Hải Dương, địa phương này cũng đã áp dụng hình thức đi chợ sử dụng thẻ truyền thống. Chiếc thẻ này có giá trị sử dụng một lần, không được sử dụng để qua chốt cấp tỉnh, thành phố. Mỗi hộ gia đình được phát 3 ngày/thẻ ghi theo ngày chẵn, lẻ. Khi người dân đi chợ, ban quản lý sẽ thu lại thẻ này để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết. Trường hợp không thực hiện quy định phòng dịch thì không được vào chợ. Chiếc thẻ này giúp hạn chế tình trạng tập trung đông người gây nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chiếc thẻ được tích mã QR vừa được triển khai gần đây mang đến nhiều ưu điểm hơn thẻ truyền thống. Quá trình vào chợ bằng thẻ đi chợ QR- Code chỉ mất khoảng 25 giây đối với một người. Điều đó giúp công tác kiểm soát thông tin người ra vào chợ được diễn ra nhanh chóng, giảm tình trạng ùn tắc ở cổng vào. Ban quản lý các chợ sử dụng ứng dụng cài trên điện thoại di động để quét mã. Thông tin người đi chợ được cập nhật vào hệ thống do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Điều đó vừa tiết kiệm cho người dân, vừa tiết kiệm chi phí in ấn thẻ vừa tiện truy vết điều tra thông tin dịch tể. Sử dụng thẻ đi chợ có mã QR sẽ hạn chế tiếp xúc, chỉ cần quét mã qua ứng dụng. Dùng phiếu đi chợ truyền thống, đôi khi người dân sẽ quên đem theo, tuy nhiên hiện nay có thể chụp hình thẻ có mã QR lưu vào điện thoại là có thể dùng. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

Vừa qua, mô hình đi chợ sử dụng thẻ được in thêm mã code QR (mã QR) đã được triển khai đối với người dân tại chợ Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Khách vào chợ được nhân viên bảo vệ kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ đi chợ. Trên thẻ có ghi số thứ tự, thông tin cá nhân, địa chỉ cụ thể. Mặt sau của thẻ có mã QR để kiểm tra thông tin người đến chợ. Chỉ cần quét mã QR trên tấm thẻ là biết được lịch trình của chủ nhân nên người đi chợ chỉ cần khai y tế điện tử một lần trong ngày rất tiết kiệm thời gian. Thẻ đi chợ có mã QR đã được triển khai trước đó tại Đà Nẵng với 4 chợ ở quận Hải Châu- trung tâm thành phố, gồm chợ Đống Đa, chợ Hàn, chợ Cồn và chợ đầu mối Hòa Cường. Ban quản lý chợ bố trí thêm tẩm bảng “Điểm quét thẻ vào chợ” ở 4 khu vực cổng. Ngoài máy đo nhiệt độ hàng ngày, nhân viên ở các cổng được trang bị thêm smartphone cài đặt sẵn ứng dụng eTicket-Đà Nẵng. Khi vào chợ, người dân chỉ cần đưa thẻ có mã QR- Code để Ban quản lý chợ quét mã. Nếu hiển thị "check in" thành công, người dân được vào chợ mua nhu yếu phẩm. Đầu năm nay, khi dịch bùng phát tại tỉnh Hải Dương, địa phương này cũng đã áp dụng hình thức đi chợ sử dụng thẻ truyền thống. Chiếc thẻ này có giá trị sử dụng một lần, không được sử dụng để qua chốt cấp tỉnh, thành phố. Mỗi hộ gia đình được phát 3 ngày/thẻ ghi theo ngày chẵn, lẻ. Khi người dân đi chợ, ban quản lý sẽ thu lại thẻ này để phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết. Trường hợp không thực hiện quy định phòng dịch thì không được vào chợ. Chiếc thẻ này giúp hạn chế tình trạng tập trung đông người gây nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chiếc thẻ được tích mã QR vừa được triển khai gần đây mang đến nhiều ưu điểm hơn thẻ truyền thống. Quá trình vào chợ bằng thẻ đi chợ QR- Code chỉ mất khoảng 25 giây đối với một người. Điều đó giúp công tác kiểm soát thông tin người ra vào chợ được diễn ra nhanh chóng, giảm tình trạng ùn tắc ở cổng vào. Ban quản lý các chợ sử dụng ứng dụng cài trên điện thoại di động để quét mã. Thông tin người đi chợ được cập nhật vào hệ thống do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Điều đó vừa tiết kiệm cho người dân, vừa tiết kiệm chi phí in ấn thẻ vừa tiện truy vết điều tra thông tin dịch tể. Sử dụng thẻ đi chợ có mã QR sẽ hạn chế tiếp xúc, chỉ cần quét mã qua ứng dụng. Dùng phiếu đi chợ truyền thống, đôi khi người dân sẽ quên đem theo, tuy nhiên hiện nay có thể chụp hình thẻ có mã QR lưu vào điện thoại là có thể dùng. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News