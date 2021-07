Soi nội thất tàu vũ trụ của Jeff Bezos... khách chê chật chội?

Tàu New Shepard kết hợp tên lửa đẩy và khoang tàu chở khách của Blue Origin đã khởi hành, đưa tỷ phú Jeff Bezos cùng phi hành đoàn lên độ cao 107km trong chuyến bay kéo dài gần 11 phút. Sau vài phút ở phía trên ranh giới giữa Trái đất và Vũ trụ để phi hành đoàn trải nghiệm trạng thái không trọng lực, khoang tàu chở phi hành đoàn được 3 chiếc dù khổng lồ đưa xuống sa mạc Texas. Sức khỏe của Jeff Bezos và phi hành đoàn đều ổn. Đi cùng với Bezos là em trai của ông - Mark Bezos, nữ phi hành gia 82 tuổi Wally Funk, và sinh viên người Hà Lan Oliver Daemon. Cả 4 thành viên đều vô cùng phấn khích và cảm thấy chuyến đi rất tuyệt vời. Tuy nhiên, Wally Funk nữ phi công 82 tuổi lại có chút phàn nàn về chuyến bay. Bà cho biết, các thành viên của phi hành đoàn đã thử cảm giác “bơi” bên trong khoang nhưng tàu không có đủ chỗ cho cả 4 người. Tàu vũ trụ New Shepard của Jeff Bezos cao khoảng 18m, là tàu vũ trụ tự hành hoàn toàn và không thể điều khiển từ bên trong. Tàu có diện mạo hơi khác biệt so với tàu Crew Dragon của SpaceX. Mục đích chính của tàu New Shepard là đưa khách du lịch ra ngoài không gian. Tàu có màu trắng, bên trong khoang hành khách lắp nhiều cửa sổ. Các ghế được đặt cạnh cửa sổ để tiện cho việc quan sát. Đây là những ô cửa sổ lớn nhất từng được thiết kế để đưa vào không gian. Toàn bộ ghế ngồi đều được phủ đen với viền xanh dương, trang trí bằng logo hình lông vũ của Blue Origin, biểu tượng của sự trang nhã và quyền lực. Xung quanh được trang trí đèn lộng lẫy. Nhiều máy ảnh được lắp đặt trong tàu vũ trụ, tự động ghi lại hình ảnh khoảng khách du lịch vũ trụ trải nghiệm trạng thái không trọng lực.Dù rất tiện lợi cho các phi hành đoàn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vũ trụ nhưng theo nhận xét của nữ phi hành gia 82 tuổi Wally Funk bên trong tàu New Shepard có phần hơi chật chội nếu muốn di chuyển trong trạng thái không trọng lực. Tổ hợp tàu vũ trụ tên lửa hoàn toàn tự động, được xem là "con át chủ bài" trong các kế hoạch khai thác thị trường du lịch vũ trụ tiềm năng mà công ty hàng không vũ trụ Blue Origin do Jeff Bezos sáng lập vào năm 2000. Và, chuyến bay vào rìa vũ trụ của Jeff Bezos cùng phi hành đoàn là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong ngành du lịch vũ trụ tư nhân. Chuyến đi cũng đã đánh dấu cuộc thử nghiệm quan trọng đối với một tổ hợp tàu vũ trụ tên lửa hoàn toàn tự động. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

