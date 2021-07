Soi kỹ game Axie Infinity của tỷ phú “mới nổi” Trung Nguyễn

Axie Infinity là tựa game được xây dựng trên nền tảng blockchain và được vận hành một phần bởi người chơi. bối cảnh là một vũ trụ của các thú cưng (được gọi là các axie). Mỗi con Axie có những chỉ số sức mạnh riêng và có thể gây ra rất nhiều sát thương. Người chơi có thể dùng chúng để chiến đấu với những đối thủ khác trong trò chơi này. Thậm chí người chơi có thể nhân giống chúng và mua bán những con Axie này trên thị trường. Axie Infinity yêu cầu người chơi phải bỏ ra một khoản chi phí ban đầu nhằm tạo cho mình một đội hình gồm 3 Axie để chiến đấu. 3 Axie đầu tiên này có giá vào khoảng từ 800-2.000 USD. Để có thể giành được chiến thắng trong các trận đấu thì phải hiểu rõ được khả năng của những con Axies, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu của chúng để chiến đấu với những đối thủ phù hợp. Bên cạnh đó, các Axies sẽ có 4 cấp độ hiếm khác nhau, được phân ra thành Thường (Common), Hiếm (Rare), Cực hiếm (Ultra Rare), Huyền thoại (Legendary). Những loại hiếm hơn sẽ có giá bán cao hơn trên thị trường so với những loại phổ biến. Tuy nhiên nếu bạn không có ý định bán những con Axies đó thì có thể nuôi dưỡng chúng để dùng cho những việc sau này. Từ những hoạt động đó, người chơi sẽ kiếm được Token SLP (Small Love Potion) sinh ra trong game để tạo ra lợi nhuận. Sau đó, có thể bán Token SLP trên các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc dùng cho các hoạt động trong game. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của game, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại với những nguy cơ mất trắng khoản đầu tư khi người dùng rót tiền vào Axie Infinity. Nguyên nhân là do các loại tiền ảo vẫn chưa được pháp luật công nhận, nếu bị lừa hay hay có bất kỳ rủi ro nào, những nhà đầu tư có thể phải "ngâm đắng nuốt cay" mất tiền trắng mà không thể cầu cứu ai. Việc chưa có quy định nào của pháp luật về SLP hay Bitcoin là một loại tài sản dẫn đến những quan hệ dân sự như chuyển nhượng, sở hữu cũng gần như rơi vào “khoảng trống”, chưa có cơ chế để giải quyết phù hợp. Chẳng hạn như việc tài khoản ví điện tử chứa SLP của một chủ thể bị xâm nhập và bị ăn trộm thì việc đòi lại sẽ gần như là không thể do pháp luật chưa uy định nên các cơ quan có thẩm quyền sẽ không giải quyết. Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ một số người chơi, nhiều gamer sử dụng bot tự động để nuôi thú, cày tiền nhưng không có bất kỳ lệnh cấm nào. Giá cả trong game tăng vô lý và phải chi rất nhiều tiền để có thể thắng.



Mời các bạn xem video: GAME HACK NÃO: Dịch Teen Code khiến ai cũng choáng váng, lắc đầu !





