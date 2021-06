Soi công nghệ thật của quạt điều hòa chống nóng

Quạt điều hòa là thiết bị làm mát dựa trên nguyên lý bốc hơi nước tự nhiên, có thể tỏa hơi nước làm giảm nhiệt độ trong phòng. Nhìn chung các loại quạt điều hòa hiện nay đều được cấu tạo từ 4 bộ phận chính là máy bơm nước, hộp chứa nước, hệ thống quạt và tấm làm mát Cooling Pad. Khi hoạt động, không khí nóng xung quanh được hút vào quạt từ nhiều hướng khác nhau, qua tấm lọc bụi sau đó đi vào tấm làm mát. Hệ thống bơm nước sẽ bơm nước từ dưới bình chứa để làm ướt tấm làm mát. Không khí nóng khi đi vào sẽ bị hệ thống này hấp thụ nhiệt. Ưu điểm của quạt điều hòa là công suất hoạt động vừa phải nên tiết kiệm điện, sử dụng hơi nước để làm mát không khí một cách tự nhiên, cấu tạo nhỏ gọn, có thể di chuyển linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, quạt điều hòa cũng có nhiều nhược điểm. Đặc biệt việc dùng từ điều hòa khiến nhiều người lầm lẫn giữa "quạt điều hòa" với điều hòa thực thụ. Do dùng từ “điều hòa” khiến nhiều người nhầm chúng có khả năng tăng-giảm nhiệt độ như điều hòa. Thực tế, hiệu quả của quạt điều hòa phụ thuộc rất nhiều vào môi trường: Độ ẩm không khí, nhiệt độ. Độ ẩm không khí càng cao, khả năng làm mát bằng hơi nước càng thấp. Nếu độ ẩm quá lớn, quạt chỉ có tác dụng như quạt điện bình thường cộng thêm bổ sung độ ẩm cho căn phòng. Ngoài ra, không gian càng lớn, hiệu quả làm mát càng kém. Không giống như điều hòa nhiệt độ có thể dựa trên công suất thiết bị để tính toán theo nhu cầu sử dụng. Công suất của quạt điều hòa khó có thể phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động đối với các phòng có diện tích lớn. Một bất tiện nữa là việc thay nước. Theo thông số nhà sản xuất, có quạt dung tích bình chứa 23 lít nước chỉ sử dụng được từ 5-9 giờ liên tục. Khi hết nước quạt chạy như quạt điện bình thường. Người dùng phải thường xuyên kiểm tra và thêm nước. Độ ẩm trong phòng có quạt điều hòa cũng sẽ cao hơn các phòng khác, do đó, một số đồ nội thất hoặc thiết bị điện tử nhạy cảm rất dễ bị ảnh hưởng khi quạt hoạt động. Ngoài ra, do sử dụng nước nên khay chứa nước dễ thành ổ vi khuẩn nếu không được vệ sinh. Một nhược điểm nữa là tiếng ồn. Công suất quạt càng lớn, tiếng ồn gây ra càng tăng theo tỷ lệ thuận. Những quạt có công suất lớn, tiếng ồn của quạt có thể át cả những âm thanh khác. Mời độc giả xem video:Sinh viên thuê trọ giá rẻ trong các biệt thự. Nguồn: VTV24.

Quạt điều hòa là thiết bị làm mát dựa trên nguyên lý bốc hơi nước tự nhiên, có thể tỏa hơi nước làm giảm nhiệt độ trong phòng. Nhìn chung các loại quạt điều hòa hiện nay đều được cấu tạo từ 4 bộ phận chính là máy bơm nước, hộp chứa nước, hệ thống quạt và tấm làm mát Cooling Pad. Khi hoạt động, không khí nóng xung quanh được hút vào quạt từ nhiều hướng khác nhau, qua tấm lọc bụi sau đó đi vào tấm làm mát. Hệ thống bơm nước sẽ bơm nước từ dưới bình chứa để làm ướt tấm làm mát. Không khí nóng khi đi vào sẽ bị hệ thống này hấp thụ nhiệt. Ưu điểm của quạt điều hòa là công suất hoạt động vừa phải nên tiết kiệm điện, sử dụng hơi nước để làm mát không khí một cách tự nhiên, cấu tạo nhỏ gọn, có thể di chuyển linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, quạt điều hòa cũng có nhiều nhược điểm. Đặc biệt việc dùng từ điều hòa khiến nhiều người lầm lẫn giữa "quạt điều hòa" với điều hòa thực thụ. Do dùng từ “điều hòa” khiến nhiều người nhầm chúng có khả năng tăng-giảm nhiệt độ như điều hòa. Thực tế, hiệu quả của quạt điều hòa phụ thuộc rất nhiều vào môi trường: Độ ẩm không khí, nhiệt độ. Độ ẩm không khí càng cao, khả năng làm mát bằng hơi nước càng thấp. Nếu độ ẩm quá lớn, quạt chỉ có tác dụng như quạt điện bình thường cộng thêm bổ sung độ ẩm cho căn phòng. Ngoài ra, không gian càng lớn, hiệu quả làm mát càng kém. Không giống như điều hòa nhiệt độ có thể dựa trên công suất thiết bị để tính toán theo nhu cầu sử dụng. Công suất của quạt điều hòa khó có thể phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động đối với các phòng có diện tích lớn. Một bất tiện nữa là việc thay nước. Theo thông số nhà sản xuất, có quạt dung tích bình chứa 23 lít nước chỉ sử dụng được từ 5-9 giờ liên tục. Khi hết nước quạt chạy như quạt điện bình thường. Người dùng phải thường xuyên kiểm tra và thêm nước. Độ ẩm trong phòng có quạt điều hòa cũng sẽ cao hơn các phòng khác, do đó, một số đồ nội thất hoặc thiết bị điện tử nhạy cảm rất dễ bị ảnh hưởng khi quạt hoạt động. Ngoài ra, do sử dụng nước nên khay chứa nước dễ thành ổ vi khuẩn nếu không được vệ sinh. Một nhược điểm nữa là tiếng ồn. Công suất quạt càng lớn, tiếng ồn gây ra càng tăng theo tỷ lệ thuận. Những quạt có công suất lớn, tiếng ồn của quạt có thể át cả những âm thanh khác. Mời độc giả xem video:Sinh viên thuê trọ giá rẻ trong các biệt thự. Nguồn: VTV24.