Samfan nói gì về bộ ba Samsung Galaxy S20 mới ra mắt?

Thế hệ Galaxy S20 của Samsung với sự lộ diện của 3 phiên bản mới nhất đang thu hút mọi ánh nhìn của mọi tín đồ công nghệ trên toàn thế giới, sau sự kiện Unpacked 2020. Ảnh: vietnamplus Ngay từ những hình ảnh rò rỉ cho đến khi lộ diện tại sự kiện ra mắt đêm qua, Galaxy S20 đã được nhiều fan của Samsung đánh giá cao về cải tiến màn hình với độ phân giải Quad HD+, tích hợp công nghệ màn hình Dynamic AMOLED, đạt chuẩn HDR10+ cùng tần số quét 120 Hz. ẢNh: slashgear Bên cạnh đó, với cấu hình được nâng cấp, sử dụng chip Exynos 990 hoặc Snapdragon 865, RAM tùy chọn lên tới 16GB cho Galaxy S20 Ultra, phiên bản mới nhất này của Samsung được xem là một trong những smartphone có cấu hình mạnh mẽ hiện nay. Ảnh: vnreview Tuy nhiên, theo ý kiến của đa phần cư dân mạng, điểm đột phá nhất của siêu phẩm điện thoại này là thiết kế cụm 3 camera cảm biến, góc cực rộng và tele xịn sò lại không được như mong đợi. Tại sao vậy? Ảnh: XTmobile Galaxy S20 và S20+ đều có camera chính 12 MP, ống kính tele 64 MP và camera góc rộng 12 MP ở mặt lưng. Cụm camera sau của Galaxy S20 Ultra bao gồm ống kính chính 108 MP, camera tele 48 MP, góc rộng 12 MP. Việc tích hợp nhiều tính năng camera cho ra đời những bức ảnh với chất lượng hoàn hảo, tuy nhiên lại khiến cho thiết kế cụm camera bị đánh giá là quá dài, mất cân đối so với thiết kế chung của điện thoại. Ảnh: Onleaks Một số cư dân mạng đặt câu hỏi, liệu việc thiết kế cụm camera nổi cao trên phiên bản này có khiến camera dễ bị trầy xước khi sử dụng? Ảnh: the verge Cũng có ý kiến cho rằng, thay vì được đặt trên góc phải màn hình như phiên bản S10, thiết kế camera trước trên Galaxy S20 nằm chính giữa màn hình cảm biến gây mất thẩm mỹ. Ảnh: genk Galaxy S20, S20+, S20 Ultra có giá bán lần lượt 999 USD, 1.199 USD và 1.399 USD, mức giá dự kiến ở Việt Nam thấp nhất là 21 triệu đồng. Tuy chưa phải là mức giá chính thức nhưng đây được xem là mức giá kỷ lục cho một thiết bị cao cấp mang thương hiệu Samsung. Ảnh: phonearena Với mức giá hiện tại, cùng với tính năng không có quá nhiều mới mẻ so với dòng flagship trước của Samsung, nhiều người dùng cho rằng sẽ không đáng “bạo chi” để lên đời, nâng cấp điện thoại. Ảnh: Notebookcheck Trong khi đó, những tín đồ của dòng Galaxy S lại cảm thấy vô cùng hài lòng với 3 "chàng ngự lâm" ra mắt lần này, cả về thiết kế tổng thể, màn hình, cấu hình, cho đến chất lượng camera hay các tính năng mới. Ảnh: the verge Samsung sẽ công bố giá bán chính thức của bộ 3 Galaxy S mới tại Việt Nam vào ngày 19/2 với những lựa chọn màu sắc đa dạng. Xám, Xanh dương, Hồng cho Galaxy S20; Xám, Xanh dương, Đen cho S20+ và Xám, Đen cho phiên bản S20 Ultra. Ảnh: Kenh14 Video: Công nghệ mở khoá điện thoại bằng dấu vân tay

