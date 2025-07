Công khai 34 số điện thoại của trưởng phòng CSGT tỉnh, thành

Sáng 24/7, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Lương Văn Mạnh làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tuyến Cổ Linh - Đàm Quang Trung - Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội).

Tổ công tác của Đội CSGT số 5 dùng ô tô tuần tra mở đường cho xe chở người bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời/Ảnh CAND.