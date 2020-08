Youtuber Việt ăn uống khiến người xem phát "lợm giọng" để câu like

Gần đây nếu dạo một vòng thì có thể thấy, một số Youtuber Việt thể hiện màn ăn cá sống. Lần này không phải những con cá nhỏ mà hẳn một con cá lớn bằng bắp chân một người trưởng thành. Điều đáng nói trong các clip ăn cá sống của Youtuber Việt nằm ở cách chế biến cũng như cách ăn uống. Chúng không mang lại sự ngon miệng hay hứng thú mà ngược lại khiến cho người xem hơi có chút sợ hãi vì mất vệ sinh. Hầu hết các ăn đồ sống của các kênh Youtube đều được thực hiện ở vùng quê, nơi các thanh niên cùng nhau đi đánh bắt cá rồi lên chỉ sơ chế qua dưới nước. Sau đó, cá được cho vào một chiếc chậu đã có sẵn nước sốt với các loại rau gia vị như hoa chuối, rau mùi, đinh lăng, mắc khén… tùy từng vùng miền. Lúc này, những Youtuber tham gia trải nghiệm thản nhiên cho cá vào miệng ăn một cách không được ngon lành cho lắm khiến không ít người xem cảm thấy rùng mình và phải can đảm lắm mới xem hết được đoạn phim. Thêm một điều đặc biệt nữa, hầu hết những clip ăn cá sống trên Youtube đều được "cộp mác" "đặc sản Tây Bắc". Theo nhiều người, điều trên góp phần khiến cho văn hóa ẩm thực của đồng bào Tây Bắc bị lệch lạc đi trong con mắt của các khán giả. Mỡ là một thứ khiến cho món ăn trở nên mềm mại. Tuy nhiên, nó chỉ được coi là chất xúc tác chứ không thể nào trở thành đồ ăn chính trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều Youtuber vì câu like cho kênh đã rủ nhau ăn hết hàng kg mỡ lợn. Theo đó, cách làm của những Youtuber này sẽ nấu chín mỡ lợn lên sau đó ăn kèm với nước chấm và một số loại rau để chống ngán. Thông thường, thử thách của họ sẽ đặt ra mỗi người phải ăn hết khoảng 1kg mỡ khiến ai nấy không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhiều ý kiến cho rằng, có vẻ như các Youtuber này đang bất chấp cả sức khỏe của bản thân để câu view, bởi vì sau khi ăn mỡ lợn này xong thì chắc là phải đến cả tuần sau họ sẽ không thể ăn được gì. Nhìn cảnh tượng ăn khối mỡ lợn bằng bàn tay người lớn khiến nhiều người xem cảm thấy "ngấy" đến cổ. Tuy nhiên, vì để tăng độ nổi tiếng mà các Youtuber bất chấp ăn món ăn được coi là xúc tác cho các món ăn thêm mềm mại. Côn trùng là loài động vật có mùi khá hôi nên việc ăn chúng khi còn sống dường như là điều bất khả thi. Ấy thế mà một số Youtuber vẫn dùng cách này để câu view cho kênh của mình. Nhìn những con côn trùng còn đang cọ quậy đắm mình trong nước sốt rồi được đưa trực tiếp vào miệng của người ăn khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Điển hình như món bọ xít rang. Đây là một loại côn trùng khá phổ biến ở Việt Nam nhưng để đưa chúng lên bàn nhậu phải chế biến khá kĩ. Nếu không chế biến kĩ, lượng độc tố trong bọ xít có thể phát tác rất mạnh. Tuy nhiên, bất chấp sức khỏe của bản thân nhiều Youtuber đã ăn sống bọ xít để khẳng định sự "độc đáo" cho kênh của mình. Mời quý độc giả xem video: Những kỷ lục ấn tượng trên đường đua YouTube Việt - Nguồn: VTC Now

