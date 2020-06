Ăn uống thả phanh, Youtuber xứ Hàn vẫn có vòng eo siêu thực

Trong làng mukbang đồ ăn tại Hàn Quốc mới đây xuất hiện thêm nhân vật mới là cô nàng Moon Bok-hee (nick name Boki, 26 tuổi). Mới tham gia làm clip mukbang đồ ăn một năm nay, thế nhưng nữ Youtuber này đã sở hữu gần 4 triệu lượt theo dõi, mỗi video đều có trung bình 1-2 triệu lượt xem. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cô nàng Boki đã dần khẳng định được tên tuổi của mình khi có niềm đam mê với ăn uống. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, Boki còn được nhiều người yêu thích bởi những màn mukbang đồ ăn vô cùng đặc sắc. Cô nàng đã không ngần ngại cho vào miệng những miếng thật to, đã ăn là phải ngon, chẳng cần giữ hình tượng gì hết. Dù ăn uống với mức độ liên tục nhưng nữ Youtuber này vẫn giữ được thân hình rất thon thả, mỏng manh đáng ngạc nhiên. Trong một clip trả lời người theo dõi, cô cho biết luôn cố gắng duy trì cân nặng từ 45 kg đến 55 kg. Nổi tiếng nhanh chóng như vậy nên thu nhập của Boki từ công việc này là không hề nhỏ. Trang Thetab ước tính thu nhập trung bình hàng tháng của cô gái 26 tuổi khoảng 560.000 USD. Với đôi mắt to tròn, khuôn mặt hoàn hảo của Boki còn được nhiều người khen là có nét giống với Han So Hee, Ryujin và Kang Ha Na. Mỗi khi lên hình, Boki luôn xuất hiện với vẻ ngoài được trang điểm cẩn thận cùng trang phục nữ tính. Thân hình của cô thon thả khác hẳn với những nữ Youtuber khác chuyên mukbang đồ ăn. Các clip ăn uống của cô cũng được nhiều người khen ngon mắt, sạch sẽ, kích thích thị giác. Nữ Youtuber này thường xuyên đi du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới, tháng 10 năm ngoái, cô khoe ảnh đội nón lá, check-in tại Hạ Long nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ dân mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video NỂ PHỤC NHỮNG NGƯỜI CÓ SỞ THÍCH ĂN ĐỒ HIẾM MÓN LẠ - Nguồn: Oops Buron

