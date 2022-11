Youtuber "chăn bò" So Y Tiết lộ nhan sắc của vợ

Sô Y Tiết là hiện tượng mạng nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới sau loạt clip đếm số bằng tiếng Anh. Chính nhờ sự mộc mạc cũng như tài năng của hiện tượng mạng mà cái tên “chàng chăn bò” đã được các sao Hollywood biết đến và mời hợp tác chung trong dự án âm nhạc. Hiện tại, sau vài năm kể từ ngày được nhiều người yêu mến, Sô Y Tiết đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên bà xã. Được biết, vợ của Sô Y Tiết là một cô gái người dân tộc Tày tên Bông Lan. Cô sở hữu nước da ngăm cùng những đường nét lai Tây trông rất thuận mắt. Song ở những hình ảnh gần đây, khi lên sóng trên kênh YouTube của chồng, Bông Lan đã thay đổi nhiều về gương mặt do đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Bụng bầu ngày càng lớn cộng thêm việc tăng cân để nuôi em bé khiến Bông Lan đi lại khá nặng nề. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có thể trở nên như nở nang như vậy, Bông Lan cùng Sô Y Tiết cũng phải trải qua quãng thời gian vất vả vì ốm nghén như bao cặp vợ chồng khác. Ở những đầu của thai kỳ, Bông Lan rất mệt mỏi vì không ăn uống được gì, nhìn thấy đồ ăn là sợ và thường xuyên sốt nhẹ về chiều. Nhìn bà xã mệt mỏi, Sô Y Tiết dù liên tục khuyên vợ cố gắng nhưng cũng không khỏi lo lắng. So Y Tiết đã lặn lội chạy xe máy từ huyện Vân Canh, Bình Định đến TP. Quy Nhơn để đi mua sắm đồ ăn cho vợ. Từ đồ cho bà bầu, thức ăn, trái cây đến nước uống, anh chàng đều không ngại ngần mà mua để bà xã thưởng thức. May thay, khi giai đoạn ốm nghén qua đi, sức khỏe của Bông Lan đã dần ổn định và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cô đã có thể nấu cơm, chăm lo nhà cửa để chồng đi làm. Có thể nói, năm 2022 được coi là một năm viên mãn của Sô Y Tiết khi anh chàng liên tục thực hiện được những mục tiêu lớn trong đời. Không chỉ thoát khỏi cảnh đi làm thuê, ở trọ, chàng chăn bò năm nào giờ đây tự mua được đất, xây được nhà. Cách đây không lâu, ngôi nhà của vợ chồng Sô Y Tiết đã hoàn thiện. Được biết tổng chi phí xây dựng bao gồm cả tiền nội thất cho tổ ấm của hai vợ chồng là gần 1 tỷ đồng. Đây hoàn toàn là thành quả cho sự nghị lực, vươn lên trong cuộc sống của So Y Tiết.

