Youtuber "chăn bò" So Y Tiết khoe toàn cảnh nhà mới, nội thất khủng

Từ một chàng trai chăn bò, Sô Y Tiết nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội với các bản nhạc chế đếm số bằng tiếng Anh. Chính sự mộc mạc chân chất của anh chàng đã khiến nhiều người yêu mến và trở thành hiện tượng mạng đình đám. Sau khi được nhiều người biết đến hơn, Youtuber So Y Tiết có thêm cơ hội nâng cao thu nhập từ việc hát chúc mừng sinh nhật, quảng cáo,... Nhờ đó, anh chàng đã tậu được đất, xây được nhà. Mới đây, So Y Tiết đã khoe cận cảnh ngôi nhà hoàn thiện với nội thất sương sương gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, căn nhà của Sô Y Tiết được xây dựng ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định trên một mảnh đất rộng. Ngoài căn nhà mái thái khang trang, nam YouTuber còn có cả một khu vườn rộng mênh mông trồng rau củ và cây xanh bên cạnh. Căn nhà của So Y Tiết đã được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại từ: bàn ghế, tivi, tủ lạnh, điều hòa, tủ bếp, kệ trang trí,... “Mình quay cho mọi người xem một số nội thất vợ chồng mình vừa mới sắm xong. Tất cả là xong xuôi hết cả rồi các bạn. Mình cũng tổng lại tất cả là chín trăm chín mấy triệu ấy, làm tròn là 1 tỷ đi nha", Sô Y Tiết chia sẻ trong clip mới nhất trên YouTube của mình. Căn nhà của So Y Tiết được làm tông màu chủ đạo là trắng xanh. Các đồ nội thất cũng đơn giản nhưng hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu của hai vợ chồng trẻ. Chiếc kệ tủ trang trí được hai vợ chồng đặt riêng ship từ Hà Nội vào Bình Định. Anh chàng cũng trang trí một số chậu cây cảnh để căn nhà thêm xanh mát hơn. Nam YouTuber bày tỏ niềm hạnh phúc khi có được ngôi nhà của riêng mình sau bao năm vất vả: “Năm xưa 2 vợ chồng lụ khụ đi ở trọ giờ mới có căn nhà mình xây, được ăn trong chính ngôi nhà của mình thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mình cũng tâm sự với mọi người, một số cô chú, các bạn vẫn còn đang ở trọ, đi làm thì mình cứ tập trung vào công việc của mình... Biết đâu mai mốt mình đổi đời, mình thực hiện được những ước mơ của mình. Năm xưa mình cũng khổ như mọi người vậy nhưng mình may mắn hơn một chút là mình đi hát số. Sau đó mình cố gắng tận dụng cơ hội đó, mình tích cóp được ít tiền mình xây nhà.”, So Y Tiết cho biết thêm. So Y Tiết cũng cho hay công việc hiện tại của anh chủ yếu là làm trên các trang mạng xã hội nước ngoài. Khi nào có người thuê làm quảng cáo thì anh sẽ làm và tập trung hát số. Còn thu nhập từ YouTube không quá lớn, có tháng chỉ được 2 triệu đồng. Chính vì thế So Y Tiết khẳng định mình “làm YouTube chỉ vì đam mê” chứ không như nhiều người vẫn đồn anh kiếm tiền tỷ từ mạng xã hội này.

Từ một chàng trai chăn bò, Sô Y Tiết nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội với các bản nhạc chế đếm số bằng tiếng Anh. Chính sự mộc mạc chân chất của anh chàng đã khiến nhiều người yêu mến và trở thành hiện tượng mạng đình đám. Sau khi được nhiều người biết đến hơn, Youtuber So Y Tiết có thêm cơ hội nâng cao thu nhập từ việc hát chúc mừng sinh nhật, quảng cáo,... Nhờ đó, anh chàng đã tậu được đất, xây được nhà. Mới đây, So Y Tiết đã khoe cận cảnh ngôi nhà hoàn thiện với nội thất sương sương gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, căn nhà của Sô Y Tiết được xây dựng ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định trên một mảnh đất rộng. Ngoài căn nhà mái thái khang trang, nam YouTuber còn có cả một khu vườn rộng mênh mông trồng rau củ và cây xanh bên cạnh. Căn nhà của So Y Tiết đã được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại từ: bàn ghế, tivi, tủ lạnh, điều hòa, tủ bếp, kệ trang trí,... “Mình quay cho mọi người xem một số nội thất vợ chồng mình vừa mới sắm xong. Tất cả là xong xuôi hết cả rồi các bạn. Mình cũng tổng lại tất cả là chín trăm chín mấy triệu ấy, làm tròn là 1 tỷ đi nha", Sô Y Tiết chia sẻ trong clip mới nhất trên YouTube của mình. Căn nhà của So Y Tiết được làm tông màu chủ đạo là trắng xanh. Các đồ nội thất cũng đơn giản nhưng hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu của hai vợ chồng trẻ. Chiếc kệ tủ trang trí được hai vợ chồng đặt riêng ship từ Hà Nội vào Bình Định. Anh chàng cũng trang trí một số chậu cây cảnh để căn nhà thêm xanh mát hơn. Nam YouTuber bày tỏ niềm hạnh phúc khi có được ngôi nhà của riêng mình sau bao năm vất vả: “Năm xưa 2 vợ chồng lụ khụ đi ở trọ giờ mới có căn nhà mình xây, được ăn trong chính ngôi nhà của mình thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mình cũng tâm sự với mọi người, một số cô chú, các bạn vẫn còn đang ở trọ, đi làm thì mình cứ tập trung vào công việc của mình... Biết đâu mai mốt mình đổi đời, mình thực hiện được những ước mơ của mình. Năm xưa mình cũng khổ như mọi người vậy nhưng mình may mắn hơn một chút là mình đi hát số. Sau đó mình cố gắng tận dụng cơ hội đó, mình tích cóp được ít tiền mình xây nhà.”, So Y Tiết cho biết thêm. So Y Tiết cũng cho hay công việc hiện tại của anh chủ yếu là làm trên các trang mạng xã hội nước ngoài. Khi nào có người thuê làm quảng cáo thì anh sẽ làm và tập trung hát số. Còn thu nhập từ YouTube không quá lớn, có tháng chỉ được 2 triệu đồng. Chính vì thế So Y Tiết khẳng định mình “làm YouTube chỉ vì đam mê” chứ không như nhiều người vẫn đồn anh kiếm tiền tỷ từ mạng xã hội này.