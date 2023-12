Yona Cươn lên tiếng về lùm xùm bán sữa nghi không rõ nguồn gốc

Sau ít ngày bị VTV vạch trần loạt nghi vấn về sản phẩm sữa hỗ trợ tăng cân do mình quảng cáo, bán trên TikTok, mới đây Yona Cươn đã có những phản hồi. Đăng tải clip dài hơn 5 phút, Yona Cươn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã tin tưởng, sử dụng sản phẩm mà mình chia sẻ, để bây giờ nhận tin tức không tốt về sản phẩm. Yona Cươn cho biết, cách đây vài tháng khi đăng tải các video lên TikTok, có một người phụ nữ thấy Yona gầy quá nên đã ngỏ ý gửi sản phẩm sữa hỗ trợ tăng cân cho cô dùng thử. Cụ thể, Yona Cươn cho biết: “Sau khi sử dụng khoảng hơn 2 tháng, mình tăng 7-8kg. Trong các video mới, mọi người nhận thấy mình béo lên nên hỏi xin bí quyết tăng cân. Lúc đó mình cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ biết nói là mình uống sữa tăng cân. Mình có hỏi chị giới thiệu sản phẩm thì được tư vấn là sản phẩm đảm bảo an toàn, có giấy tờ pháp lý đầy đủ, đồng thời đưa cho mình 3 giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Bản thân mình trực tiếp sử dụng sản phẩm hơn 2 tháng nên tin tưởng để chia sẻ với mọi người.... Vì sợ mọi người mua không đúng sản phẩm nên mình đã hỏi chị kia và gắn link mua trực tiếp trong các video và các buổi livestream của mình. Mình nghĩ như thế mọi người sẽ mua đúng sản phẩm mà mình đang dùng. Sau gần nửa tháng chia sẻ, được nhiều người tin tưởng trải nghiệm thì cũng có rất nhiều thông tin trái chiều, phản hồi sản phẩm không tốt, có tác dụng phụ hay mình quảng cáo bất chấp không quan tâm sức khỏe của mọi người". Yona Cươn cho biết thêm. Hot TikToker nói thêm, cô cảm ơn những người đã yêu thương, theo dõi mình từ những ngày đầu, từ cô bé chưa biết gì về mạng xã hội đến bây giờ được mọi người biết đến nhiều hơn. Từ khi tham gia mạng xã hội, Yona luôn mong mình có thể đóng góp điều gì đó cho mọi người xung quanh, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật ở trên vùng cô nàng sống. Những ngày qua, Yona buồn và căng thẳng, không hiểu vì sao bản thân lại trở thành một người như vậy, bị cả những người từng yêu quý mình ghét mình, để bố mẹ cũng bị liên lụy. Yona cho rằng bản thân còn ít tuổi, thiếu kinh nghiệm nên để mọi việc xảy ra như thế này. Hot TikToker hứa sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục hậu quả cho những gì bản thân đã gây ra. Yona Cươn tên thật là Đinh Thị Cươn, sinh năm 2004, người dân tộc Ba Na, quê ở Bình Định. Cô nàng nổi lên trên mạng xã hội nhờ những clip quay cảnh cuộc sống ở núi rừng nơi cô sinh sống. Hot TikToker sở hữu nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng trẻo, nụ cười duyên dáng, từng được ưu ái gọi là "bông hoa của núi rừng".

