Xuất hiện với khuôn mặt lạ, hot girl Trâm Anh bị nghi PTTM quá tay?

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, hot girl Trâm Anh đăng tải tấm ảnh với khuôn mặt lạ hoắc, phần môi, má, mắt và mũi đều sưng vù. Nhan sắc mới của cô nàng khiến bạn bè, dân mạng không khỏi đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè của Trâm Anh tỏ ra khá bất ngờ với ngoại hình mới của cô nàng. Giải đáp thắc mắc của mọi người, hot girl quê Thanh Hoá cho biết do bản thân chụp ảnh mà không đeo kính áp tròng, cùng với việc mới sửa lại cặp chân mày nên gương mặt có hơi sưng hơn bình thường. Dù vậy, nhan sắc của Trâm Anh vẫn bị dân mạng đặt dấu hỏi lớn bởi nếu chỉ làm chân mày thì không có chuyện cả má, môi và mũi lại sưng to như vậy được. Hơn nữa chân mày của cô trông cũng đã khá nhạt màu, không giống mới phun, xăm.Hot girl 9X Trâm Anh được biết đến sau chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" và "Mảnh ghép tình yêu" khi tham gia cùng Pew Pew với câu nói nổi tiếng "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần lý do thôi". Sau khi nổi tiếng, cô thường xuyên xuất hiện trên các chương trình gameshow truyền hình, tham gia đóng phim ngắn, sitcom, làm mẫu ảnh,...Bên cạnh đó cô cũng từng cho biết công việc kinh doanh thuốc khá phát đạt. Người đẹp sinh năm 1995 từng bị dàn hot girl của chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" lên tiếng tố chảnh, thay đổi hẳn thái độ sau khi nổi tiếng. Năm 2019, Trâm Anh vướng phải scandal lộ clip nóng với bạn trai cũ. Hậu rùm beng tình ái, hot girl như lặn mất khỏi showbiz, không còn xuất hiện trên truyền hình cũng như bị thay tên ở các bộ phim cô đang tham gia. Thời gian gần đây, Trâm Anh lại tiếp tục bị "phốt" mập mạp, có vòng 2 to bất thường dù trước đó 5 tháng từng công khai hút mỡ bụng. Xem thêm clip: Trâm Anh - Roll Deep- Dance cover -HyunA - Nguồn: Youtube

