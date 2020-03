Hot girl Trâm Anh lộ hành trình được các "bé mỡ yêu thương" không rời

Trâm Anh là một cái tên không hề xa lạ đối với cộng đồng mạng Việt Nam, cô nàng được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên chương trình "Nóng cùng World Cup" và sau đó là xuất hiện trong chương trình Táo Quân. Thời điểm hot girl Trâm Anh tham gia chương trình "Mảnh ghép tình yêu" là lúc cô nàng đang ở đỉnh cao nhan sắc. Ở bất kỳ góc quay nào, trông cô vẫn cực kỳ xinh đẹp, nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Thế nhưng thời điểm sau khi lộ clip nóng, hot girl Thanh Hoá có vẻ ngày càng xuống sắc. Cách đây 5 tháng, trở lại sau scandal lộ clip nóng với bạn trai cũ, hot girl Đỗ Thị Trâm Anh công khai hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện mà cô nàng đang làm việc. Nhiều người mong chờ cô nàng sẽ trở lại với ngoại hình thu hút, body nóng bỏng hơn. Mới đây, trong một clip được Trâm Anh đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ phát hiện vòng 2 của cô nàng đã ngấn mỡ, thân hình "phì nhiêu", kém thon gọn. Cỏ vẻ trong thời gian ngắn, hot girl đã tăng cân khá nhiều. Đáp trả ý kiến của dân mạng, Trâm Anh Pharmacy đáp trả cực gắt trên trang cá nhân: "Béo đẹp béo xinh mà. Cứ chê thôi, lấy mỡ đè chết bây giờ". Trước đó, nàng hot girl từng nhiều lần lộ thân hình kém thon gọn khi diện các trang phục bó sát vào body, sáng màu. Thế nhưng ở thời điểm đó nhiều người tưởng rằng do góc chụp nên ngấn mỡ bụng mới trông đáng sợ như vậy. Không chỉ khi diện trang phục bó sát, lúc mặc quần jean, áo dài tay với phần nhún bèo tưởng chừng che hết được các khuyết điểm trên cơ thể thì trông Trâm Anh vẫn ú nu, kém thon gọn. Hot girl rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, học nhảy, thế nhưng tình trạng cơ thể có vẻ vẫn không được cải thiện. Trong nhiều bức ảnh, hot girl lộ bờ vai thô, bắp tay to khác hẳn thời điểm cách đây 1 năm. Bên cạnh vòng 2 ngấn vỡ, vai và bắp tay thô, chân của cô nàng cũng to khiến ba vòng như một. Xem thêm clip: Hot girl Trâm Anh nói gì sau khi lộ clip với bạn trai cũ - Nguồn: Youtube

