Xuất hiện trong vai trò mới, Bùi Tiến Dũng làm netizen ngỡ ngàng

Từng là cái tên được kì vọng rất nhiều kể từ sau khi cùng U23 Việt Nam có ngôi vị Á quân ở VCK U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng ngày càng rời xa sân cỏ vì nhiều lý do như chấn thương, phong độ.... Nếu như theo dõi trang cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng thời gian gần đây, nhiều người sẽ nhận ra rằng những hình ảnh liên quan đến bóng đá dần xa xôi. Thay vào đó, chàng thủ môn trẻ từng bắt cho đội tuyển Việt Nam lại xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh hay ông chủ của một thương hiệu thời trang. Mới đây nhất, Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh siêu xe khiến netizen không khỏi bất ngờ. Xuất hiện trong trang phục năng động những bức ảnh xuất hiện bên trong siêu xe vài chục tỷ thu hút mọi ảnh nhìn, đặc biệt là phái nữ. Sự nghiệp quần đùi áo số mờ nhạt, Bùi Tiến Dũng lại xuất hiện với vai trò mới đó là sao sáng trên thị trường quảng cáo, được nhiều nhãn hàng săn đón. Bùi Tiến Dũng thỉnh thoảng lại đăng bài PR cho một sản phẩm hay thương hiệu nào đó. Và dĩ nhiên, nguồn thu nhập từ công việc quảng cáo này là không hề nhỏ. Bùi Tiến Dũng mới đây còn bước vào nghiệp kinh doanh và lựa chọn lĩnh vực thời trang để đầu tư. Theo video do chính Bùi Tiến Dũng đăng tải, để vận hành thương hiệu thời trang này, anh đã bỏ ra không dưới 10 tỉ đồng để làm marketing, nhập nguyên vật liệu, mở xưởng sản xuất cho đến đầu tư cửa hàng theo mô hình chuỗi… Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ: "Như các bạn biết, không ai trả lương cho cầu thủ cả đời. Nên chúng tôi phải tự thân vận động ngay từ bây giờ". Tất cả các khoản thu nhập trên cùng với mức lương cao từ chuyên môn chính, ở tuổi 25, Bùi Tiến Dũng đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Anh là một trong số ít những cầu thủ Việt thường xuyên thay xe sang, dùng hàng hiệu xa xỉ. Bên cạnh công việc, Bùi Tiến Dũng còn đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn gái gốc Ukraine – Dianka Zakhidova. Cô nàng sinh năm 2000, hiện đang là người mẫu tự do tại TP HCM và cũng là “bóng hồng” đầu tiên được chàng thủ môn "quốc dân" công khai. Mời độc giả xem video: Toàn cảnh màn trở lại của "Thủ môn quốc dân" BÙI TIẾN DŨNG tại V.League 2021 - Nguồn: NEXT SPORTS

Từng là cái tên được kì vọng rất nhiều kể từ sau khi cùng U23 Việt Nam có ngôi vị Á quân ở VCK U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng ngày càng rời xa sân cỏ vì nhiều lý do như chấn thương, phong độ.... Nếu như theo dõi trang cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng thời gian gần đây, nhiều người sẽ nhận ra rằng những hình ảnh liên quan đến bóng đá dần xa xôi. Thay vào đó, chàng thủ môn trẻ từng bắt cho đội tuyển Việt Nam lại xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh hay ông chủ của một thương hiệu thời trang. Mới đây nhất, Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong vai trò người mẫu ảnh siêu xe khiến netizen không khỏi bất ngờ. Xuất hiện trong trang phục năng động những bức ảnh xuất hiện bên trong siêu xe vài chục tỷ thu hút mọi ảnh nhìn, đặc biệt là phái nữ. Sự nghiệp quần đùi áo số mờ nhạt, Bùi Tiến Dũng lại xuất hiện với vai trò mới đó là sao sáng trên thị trường quảng cáo, được nhiều nhãn hàng săn đón. Bùi Tiến Dũng thỉnh thoảng lại đăng bài PR cho một sản phẩm hay thương hiệu nào đó. Và dĩ nhiên, nguồn thu nhập từ công việc quảng cáo này là không hề nhỏ. Bùi Tiến Dũng mới đây còn bước vào nghiệp kinh doanh và lựa chọn lĩnh vực thời trang để đầu tư. Theo video do chính Bùi Tiến Dũng đăng tải, để vận hành thương hiệu thời trang này, anh đã bỏ ra không dưới 10 tỉ đồng để làm marketing, nhập nguyên vật liệu, mở xưởng sản xuất cho đến đầu tư cửa hàng theo mô hình chuỗi… Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ: "Như các bạn biết, không ai trả lương cho cầu thủ cả đời. Nên chúng tôi phải tự thân vận động ngay từ bây giờ". Tất cả các khoản thu nhập trên cùng với mức lương cao từ chuyên môn chính, ở tuổi 25, Bùi Tiến Dũng đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Anh là một trong số ít những cầu thủ Việt thường xuyên thay xe sang, dùng hàng hiệu xa xỉ. Bên cạnh công việc, Bùi Tiến Dũng còn đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn gái gốc Ukraine – Dianka Zakhidova. Cô nàng sinh năm 2000, hiện đang là người mẫu tự do tại TP HCM và cũng là “bóng hồng” đầu tiên được chàng thủ môn "quốc dân" công khai. Mời độc giả xem video: Toàn cảnh màn trở lại của "Thủ môn quốc dân" BÙI TIẾN DŨNG tại V.League 2021 - Nguồn: NEXT SPORTS