Bị đội tuyển Việt Nam "bỏ quên", thủ môn Bùi Tiến Dũng làm gì?

Năm 2018, tên tuổi của thủ môn Bùi Tiến Dũng nổi như cồn khi cùng U23 Việt Nam về nhì tại U23 châu Á và chức vô địch AFF Cup với đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng được kì vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, “làm mưa làm gió” tại các giải bóng đá quốc nội. Thế nhưng chẳng ai ngờ, 2018 đã là đỉnh cao sự nghiệp của chàng trai xứ Thanh. Từ năm 2019 đến nay, Bùi Tiến Dũng gần như không được ra sân nhiều trong các trận đấu, phải làm bạn với băng ghế dự bị. Không thể cạnh tranh với các đồng đội ở cùng vị trí trong đội rồi lại gặp chấn thương dẫn đến nghỉ thi đấu một thời gian. Chính những nguyên do trên khiến Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng gần như mất luôn suất lên đội tuyển Việt Nam. Sự nghiệp quần đùi áo số mờ nhạt, Bùi Tiến Dũng lại xuất hiện với vai trò mới đó là sao sáng trên thị trường quảng cáo, được nhiều nhãn hàng săn đón. Nếu theo dõi trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng, mọi người có thể thấy, thỉnh thoảng anh chàng lại đăng bài PR cho một sản phẩm hay thương hiệu nào đó. Và dĩ nhiên, nguồn thu nhập từ công việc quảng cáo này là không hề nhỏ. Ngoài ra, Bùi Tiến Dũng còn nhận lời xuất hiện trên các chương trình truyền hình, talkshow với tư cách khách mời. Không những thế, vì thường xuyên rèn luyện cơ thể, có được thân hình chuẩn chỉnh mà nam cầu thủ đến từ Thanh Hóa vẫn đang làm cả công việc người mẫu với một chỗ đứng nhất định trong ngành. Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng còn dấn thân vào kinh doanh và lựa chọn lĩnh vực thời trang để đầu tư. Theo video do chính chủ đăng tải, để vận hành thương hiệu thời trang này, anh đã bỏ ra không dưới 10 tỉ đồng để làm marketing, nhập nguyên vật liệu, mở xưởng sản xuất cho đến đầu tư cửa hàng theo mô hình chuỗi… Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ: "Như các bạn biết, không ai trả lương cho cầu thủ cả đời. Nên chúng tôi phải tự thân vận động ngay từ bây giờ". Tất cả các khoản thu nhập trên cùng với mức lương cao từ chuyên môn chính, ở tuổi 25, Bùi Tiến Dũng đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Anh là một trong số ít những cầu thủ Việt thường xuyên thay xe sang, dùng hàng hiệu xa xỉ. Bên cạnh công việc, Bùi Tiến Dũng còn đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn gái gốc Ukraine – Dianka Zakhidova. Cô nàng sinh năm 2000, hiện đang là người mẫu tự do tại TP HCM và cũng là “bóng hồng” đầu tiên được chàng thủ môn "quốc dân" công khai. Mời độc giả xem video: Toàn cảnh màn trở lại của "Thủ môn quốc dân" BÙI TIẾN DŨNG tại V.League 2021 - Nguồn: NEXT SPORTS

