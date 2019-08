Xuất hiện “thánh cosplay” đi du lịch với ý tưởng hài hước khó đỡ

Vô Diện không còn quá xa lạ với giới trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê văn hóa Nhật Bản. Không có gương mặt mà mỗi lần xuất hiện đều mang đến điều ám ảnh, nhân vật này nhanh chóng được chú ý tới. Mới đây, một fanpage nổi tiếng tại Đà Nẵng đã chia sẻ album ảnh một anh chàng mặc bộ đồ Vô Diện và chụp hình tại nhiều điểm đến nổi tiếng khắp Đà Nẵng và Hội An. Loạt khoảnh khắc dễ thương của Vô Diện đi du lịch nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng và khiến người dùng Facebook vào thả icon vui vẻ. Sự xuất hiện của Vô Diện tại Hội An đã thu hút được nhiều bạn trẻ và nhân vật này đã được kéo lại để chụp những bức ảnh check-in cực hot. Theo tìm hiểu, chủ nhân của bộ ảnh Vô Diện đi muôn nơi này là Mạnh Cường - một designer ở Nam Định. Chia sẻ về bộ ảnh của mình, Mạnh Cường cho biết: "Mình đã từng xem qua và rất yêu thích bộ phim, đặc biệt là nhân vật Vô Diện này! Mình thấy nó đáng yêu dễ sợ, nên quyết định đặt mua bộ đồ này trên mạng với giá 300k để mặc đi du lịch". Mạnh Cường chia sẻ mình rất yêu thích bộ phim và nhân vật nổi tiếng này, đồng thời cũng có đam mê đi du lịch to lớn. Xuất hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng như cầu Tình Yêu, sông Hàn, tượng cá chép hóa rồng, bãi biển Sơn Trà, chùa Cầu Hội An,… Mạnh Cường bật mí cảm giác mặc bộ đồ Vô Diện này vào chẳng khác gì… trùm chăn giữa tiết trời nắng nóng của thành phố biển. Mạnh Cường còn tiết lộ trong chuyến đi sắp tới sẽ diện đồ cosplay thành một nhân vật nổi tiếng khác để tiếp tục "tạo nét" giữa đám đông và làm cho bộ hình du lịch của mình trở nên đặc biệt hơn. Xuất hiện tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng - Hội An, những chú Vô Diện đáng yêu thế này gây ấn tượng với nhiều người xung quanh.

