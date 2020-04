Xôn xao việc bị bắt vì hút bóng cười với Quang Cuốn, Linh Ngọc Đàm lên tiếng

Mới đây, một diễn đàn lớn trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Linh Ngọc Đàm cùng Quang Cuốn bị cho là đang phải ngồi giải trình trên phường vì tụ tập hút bóng cười trái phép. Ngay sau đó, bức ảnh đã trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán của dân mạng. Thế nhưng, nhiều dân mạng vẫn tỏ ra nghi ngờ về thời điểm chụp bức hình này bởi hiện tại streamer Linh Ngọc Đàm đã đi nối tóc dài và nhuộm màu nâu chứ không còn để kiểu đầu này nữa. "Hình chụp lâu rồi đừng mang ra câu like, nhìn tóc là biết mà", "Hút bóng cười là thật nhưng không phải mới đây đâu. Đăng ảnh thế này gây hiểu lầm" - Dân mạng bình luận. Ngay lập tức, nữ streamer Linh Ngọc Đàm đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cô nàng cho biết đúng là bản thân và Quang Cuốn có bị mời lên phường làm việc thật. Nhưng do lỗi quên chưa đăng kí tạm trú tạm vắng, bật nhạc to và hút bóng cười. Thế nhưng, sự việc đã xảy ra khá lâu rồi, từ trước khi bùng dịch COVID-19. Linh Ngọc Đàm cũng đăng ảnh chụp selfie tại nhà chứng minh bản thân không hề bị bắt. Streamer đình đám Việt Nam gửi lời xin lỗi tới mọi người vì hút bóng, còn việc tụ tập đông người mặc lệnh cấm là không hề có. Linh Ngọc Đàm (sinh năm 1996) là một trong nữ streamer được nhiều người yêu mến nhất Việt Nam. Hiện tại cô đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Nữ streamer sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cách nói chuyện thu hút. Trang cá nhân của cô sở hữu gần 1 triệu lượt theo dõi. Thời gian gần đây, Linh Ngọc Đàm "lấn sân" sang Tik Tok và nhận được nhiều lời khen ngợi. Xem thêm clip: Linh Ngọc Đàm lên tiếng Tin Đồn Tình Cảm với Lê Bảo - Nguồn: Youtube

