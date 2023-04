Xoài Non lộ ảnh tăng cân trước khi chuẩn bị thụ tinh nhân tạo

Chuẩn bị cho hành trình mang thai sắp tới, Xoài Non nhận được nhiều lời khen với diện mạo tăng cân, đầy đặn hơn sau thời gian dài theo đuổi hình ảnh "mình hạc xương mai". Trên trang cá nhân, hot girl Xoài Non vừa cập nhật loạt ảnh lên đồ xịn sò. Trong khung hình, người đẹp diện set đồ kiệm vải phô diễn hình thể mảnh mai và đường cong nuột nà. Ở hình ảnh mới nhất, nữ chính MV Tìm Em Trong Mơ được nhận xét có phần tăng cân hơn thời điểm trước. Với phiên bản "có da có thịt" hơn, bà xã Xemesis nhận được nhiều lời khen từ công chúng bởi diện mạo tươi tắn, tràn đầy sức sống. Xoài Non tăng cân cũng được cho là để hỗ trợ việc sinh nở. Theo những chia sẻ trước đó, người đẹp cho biết bản thân có thể trạng khá yếu, có nhiều bệnh. Vì vậy, cô lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh nở và sức khỏe của con. Xoài Non chia sẻ: "Bản thân sức khỏe yếu, rất nhiều bệnh trong người, cũng hay bị ốm. Con mình đẻ ra lỡ không may bị gì thì sao, đó là lí do vì sao mà Xoài và anh Hiếu mới quyết định là sẽ đi cấy trứng... Thực ra nếu mình mang thai tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái thứ hai nữa là nó không đau, còn làm kích trứng thì mình sẽ phải đi cấy trứng, làm này làm kia rất nhiều, và có thể rất rất là đau luôn. Nhưng mà cái nào mà đảm bảo được con mình đẻ ra nó bình thường thì Xoài chọn là Xoài sẽ đi cấy trứng". Hot girl Instagram nói thêm. Quyết định thụ tinh nhân tạo ở tuổi 21 của Xoài Non nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau từ công chúng. Mỹ nhân sinh năm 2002 từng đáp trả căng thẳng khi nhận bình luận kém duyên từ một số bộ phận khán giả. Tuy nhiên, Xoài Non đã đề cập đến vấn đề nhờ y học để có con. Người đẹp cho biết vợ chồng cô sẵn sàng ghép trứng để có cả con trai và con gái. Bà xã Xemesis khẳng định chỉ sinh nở 1 lần duy nhất. Ở tuổi 21, Xoài Non thăng hạng đủ đường. Ngoài các dự án nghệ thuật, cô còn lấn sân sang kinh doanh và đạt được thành công nhất định. Ngoài ra, Xoài Non có hôn nhân viên mãn sau khi kết hôn với Xemesis.

