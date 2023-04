Xoài Non lên tiếng vụ bị mạo danh tuyển CTV "rảnh làm bận nghỉ"

Mới đây, hot girl Xoài Non đã đăng bài cảnh báo tới fan và những người theo dõi của mình về việc bị giả mạo fanpage, chuyên đi lừa đảo lấy tiền. Cụ thể, bài đăng như sau: Qua những chia sẻ của Xoài Non, có nhiều bạn fan yêu quý cô nàng nên đã bị kẻ xấu lợi dụng, bị mất tiền oan, số tiền từ vài triệu lên đến 50 triệu đồng. Đáng nói, đây không phải lần đầu hot girl Instagram Xoài Non cảnh báo là đang có fanpage giả, lợi dụng danh tiếng và uy tín hai vợ chồng, thế nhưng nhiều fan hâm mộ vì quá tin tưởng nên vẫn bị lừa lấy tiền. Hiện tại, nhiều khán giả để lại bình luận bức xúc trước thủ đoạn lừa tinh vi mà Xoài Non là người bị mạo danh. Tuy nhiên, một số khác nhận ra cách nói chuyện khá giống nhau của các nạn nhân, đó là đều xin được vợ chồng Xoài Non hỗ trợ nên đặt nghi vấn liệu đây có phải là một mánh khóe lừa đảo khác. Kể từ khi kết hôn cùng “streamer giàu nhất Việt Nam” đến nay, Xoài Non chính thức trở thành dâu nhà hào môn, sở hữu cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà Xoài Non mỗi lần thể hiện tình cảm với ông xã trên mạng xã hội, nàng hot girl Gen Z đều nhận về những bình luận xung quanh vấn đề “tình - tiền”. Như mới đây, hot girl Xoài Non đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên Xemesis cùng dòng trạng thái ngọt ngào: “Anh cứ việc yêu em, còn lại để em lo”. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bên dưới phần bình luận không có những câu nói vô cùng khiếm nhã phía dưới phần bình luận trong dòng trạng thái của Xoài Non. Một trong số đó có độc giả đã để lại quan điểm của mình: “Giả vờ không có tiền xem… Ai cũng rời bỏ ta mà đi”. Chưa biết câu khẳng định này là mang ý tốt hay xấu nhắm về mình, nên thay vì “xù lông” gay gắt như trước kia, Xoài Non chỉ khéo léo đáp trả: “Bởi vậy ráng kiếm tiền để không bị bỏ. Chứ đâu ai ở mãi với một người không có chí làm ăn”. Sau khi được chính chủ trả lời, người kia cũng dành lời cảm ơn đến Xoài Non và không tiếp tục vấn đề này. Dòng phản hồi của hot girl sinh năm 2002 sau đó đã nhận được nhiều sự đồng tình của độc giả. Bởi dù trong tình yêu hay cuộc sống, nếu có ý chí nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày càng hoàn thiện bản thân thì những điều may mắn, kể cả tiền tài cũng sẽ đến với mỗi người.

