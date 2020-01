Xem bộ ảnh check-in Đà Lạt này xong chắc chẳng còn ai muốn đi du lịch

Đà Lạt vốn là thành phố đẹp và thơ mộng. Tìm kiếm từ khoá "Đà Lạt" trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp như tiên cảnh, mộng mơ và say đắm lòng người. Cảnh đẹp là thế nhưng chàng trai Sài Gòn có tên Lê Thanh Hoàng Anh này lại chẳng có nổi 1 tấm ảnh nào ra hồn. Tình trạng "chụp cho bạn hết mình, bạn chụp cho mình hết hồn" chẳng còn xa lạ đối với những người mê "sống ảo". Thế nhưng để đạt tới trình độ chụp "xấu đẳng cấp" như những bức hình check-in Đà Lạt của Hoàng Anh thì quả ai cũng phải bái phục. Mặc dù khung cảnh rất đẹp, cây xanh, mấy trắng, tiết trời dịu dàng nhưng những bức ảnh mà Hoàng Anh được bạn thân chụp cho vô cùng đáng sợ. Trong cả bộ ảnh của chuyến du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của Hoàng Anh, những bức ảnh out nét hay ngược sáng lại là những bức đẹp nhất. Còn những tấm khác, cô bạn thân của anh chàng toàn bắt được khoảnh khắc, biểu cảm cực kỳ khó đỡ. Có những tấm, nhân vật chính thì đứng tít bên góc, bị khuất tay, chân, mặt mũi. Tưởng trọng tâm bức ảnh là khung cảnh nhưng cũng chả đâu vào đâu. Không có nổi một tấm hình ra hồn khi trở về từ vùng đất mộng mơ Đà Lạt, Hoàng Anh quyết định đăng tải toàn bộ hình ảnh được cô bạn thân chụp lên mạng xã hội đi kèm dòng cap đầy tức tối: "Đừng hỏi tại sao đi du lịch không bao giờ up hình". Hoàng Anh cũng cho biết cậu chàng đã quá quen với việc này vì cả nhóm bạn không ai chụp hình có tâm. Chuyến du lịch Đà Lạt lần này là nhân dịp sinh nhật bản thân và có lẽ bộ ảnh "hú hồn" chính là món quà mà cô bạn thân dành tặng. Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh "hết hồn" của Hoàng Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Không chỉ khiến người xem cười "té ghế", Hoàng Anh còn nhận được rất nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm vì chơi với bạn chụp hình không có tâm, đó là nỗi bất hạnh lớn nhất. Chỉ sau 4 ngày đăng tải, bộ ảnh của Hoàng Anh đã có gần 40 nghìn lượt like, 15 nghìn lượt bình luận và hơn 10 nghìn lượt chia sẻ. Từ lượng tương tác có thể thấy, Hoàng Anh không phải "nạn nhân" duy nhất của việc chụp hình không có tâm. Bức ảnh sinh nhật đáng nhớ của cậu bạn Lê Thanh Hoàng Anh khiến mọi người "cười mệt nghỉ". Tấm ảnh được cho là đẹp và sáng giá nhất cả bộ ảnh vì chỉ bị out nét chứ không khó đỡ như những tấm còn lại. Du lịch Đà Lạt - Khám Phá Đà Lạt Chỉ Với 500k | AGOTourist - Nguồn: Youtube

