Xe ôm công nghệ che biển số chống chế, dân mạng nói gì?

Trong quá trình lưu thông trên đường, một số người đã rất thắc mắc khi gặp nhiều trường hợp tài xế che biển số đi khi lưu thông trên đường. Họ đã sử dụng băng dính tối màu, hoặc kẹp bìa che kín, thậm chí lấy khẩu trang để bịt… Trên mạng xã hội, nhiều dân mạng đã ví von những biển số xe này là những biển số "đóng bỉm". Nhiều khách hàng đã tỏ ra vô cùng khó hiểu khi lái xe đã dùng khẩu trang che biển lại mỗi lần đến đón khách. Thậm chí có những vị khách cảm thấy không an tâm và đề nghị tài xế cho xem rõ biển số để kiểm tra. Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, các thành viên cũng chia sẻ về sự tò mò khi xuất hiện nhiều xe ôm che biển xuất hiện tràn lan ngoài đường hiện nay. Một dân mạng đã có chia sẻ vui rằng : "Em đoán 98% là chắc họ sợ biển số của họ hít phải không khí ô nhiễm, bụi bặm! 2% còn lại em chịu đoán không ra”. Nhiều cư dân mạng đã đăng tải hẳn lên hội nhóm để thắc mắc về hành động này của nhiều tài xế. Qua tìm hiểu, các lái xe công nghệ che biển số nhằm để tránh bị thanh tra kiểm tra, kiểm soát. Với cách làm này, họ sẽ yên tâm chạy ngoài để kiếm thêm thu nhập mà không bị thanh tra hãng xe ôm truy ra xử phạt hay bị camera ghi hình phạt nguội. Trước đó, đã từng có một tài xế xe ôm lên tiếng về hành động che biển số xe sau khi gây tranh cãi quá nhiều trên MXH. Theo đó, anh này đã đưa ra nhiều dẫn chứng nhằm bênh vực hành vi này. Nhiều người đã tỏ ra không đồng tình với hành động này của nhiều tài xế : "Mình rất hay đi Grab, và cứ che biển là 1* và hủy chuyến!", “Lý lẽ không chấp nhận được. Vừa vi phạm luật giao thông, vừa vi phạm nội quy của dịch vụ. Nếu tuân thủ đúng, đàng hoàng làm ăn, thì việc gì phải che?”,...- dân mạng bình luận. Tuy nhiên vì nhiều lý do gì thì theo như nhiều người, hành vi "hô biến" biển số xe như hiện nay cần phải bị xử phạt thật nặng. Được biết, từ ngày 1/1, theo nghị định 100, hành vi cố tình che biển số, mỗi tài xế xe máy bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, tăng 100.000 đồng so với quy định trước đây. Mời quý độc giả đón xem thêm video Chuyện về xe ôm công nghệ thu nhập 20 triệu đồng/1 tháng - Nguồn: Youtube

