Xăm lông mày, cô gái có diện mạo mới “hú hồn“

Xăm lông mày là phương pháp làm đẹp được nhiều phụ nữ trên khắp thế giới lựa chọn, tuy nhiên trường hợp cô gái người Thái Lan này lại phản ứng ngược, có trải nghiệm nhớ đời sau khi thực hiện thủ thuật giá rẻ tại một phòng thẩm mỹ ở quê nhà. Cụ thể, cô gái tên Nipapron Meeking đã chi khoảng 1.500 baht (tương đương gần 1 triệu VND) để tân trang lông mày tại một phòng thẩm mỹ nhỏ ở tỉnh Raynong. Những tưởng cô sẽ sở hữu diện mạo xinh đẹp hơn sau khi phun xăm nhưng nào ngờ kết quả khiến cô "đứng hình". Sau khi hoàn thành thủ thuật, diện mạo mới của mình khiến cô nàng phải "hú hồn". Thấy mình trong gương, cô gái đã không nói nên lời bởi ngoài cặp chân mày cũ thì trên mặt bỗng xuất hiện thêm 1 cặp chân mày to tướng nữa. Màn thảm họa xăm lông mày của cô gái này đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhìn cặp chân mày to tướng trên gương mặt cô, ai cũng phải choáng váng và tỏ ra bất bình thây cho cô gái. Từ câu chuyện này, mọi người cũng rút ra kinh nghiệm nên đến phun xăm ở những cơ sở uy tín, được đánh giá chuyên nghiệp chứ không nên vì ham rẻ mà phải chịu cảnh tiền mất tật mạng. Được biết cô gái Nipapron Meeking quay lại theo lịch hẹn ngày hôm sau thì cơ sở thẩm mỹ này đã đóng cửa. Cô cẩm điện thoại lên để gọi điện cho người chủ thì không còn liên lạc được nữa. Nipapron đã tìm đến 3 địa chỉ khác nhau để xóa hình xăm nhưng chúng cũng chỉ mờ đi ít nhiều chứ không hề biến mất. Trên thực tế, có rất nhiều cô gái gặp phải chuyện tương tự khi đi làm đẹp, phun xăm lông mày ở những nơi thiếu uy tín. Cô nàng này đã được spa làm cho một cặp lông mày, thành phẩm trông như hai con đỉa, to khoảng một cm rất khó coi lại không hài hòa khuôn mặt. Người phụ nữ này được cho là đã sang tận Lào để trải nghiệm mốt xăm lông mày mới nhất với hơn khoảng 500.000 đồng. Cặp lông mày làm từ “nước ngoài” này sẽ khiến cô ân hận suốt đời. Người phụ nữ này chắc chắn không bao giờ dám xăm lông mày lần nào nữa đâu. Ảnh: Tổng hợp

