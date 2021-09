Vừa nổi tiếng, “cậu cả” nhà Sơn Kim Group lộ ảnh hôn gái lạ

Thiếu gia Sơn Kim là nhân vật đang đón nhận sự quan tâm khá lớn từ netizen vì tin đồn tình cảm liên quan đến một hot girl đình đám. Không chỉ là rich kid với học vấn khá khủng mà vẻ ngoài nam tính của Nguyễn Hoàng Việt cũng thu hút sự chú ý. Mọi động thái của thiếu gia Sơn Kim Group đều được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, hình ảnh ôm hôn gái lạ trong quá khứ của thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt đã bất ngờ được tiết lộ. Bất ngờ hơn khi người công khai câu chuyện này là cô bạn thân thiết của thiếu gia – Tiên Nguyễn. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Tiên Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh thiếu gia Hoàng Việt cùng một cô gái lạ vào năm 2014 kèm caption: "This is the story of my high school life" (Đây là câu chuyện thời trung học của tôi). Bức ảnh gây chú ý khi vị thiếu gia này có những cử chỉ hết sức tình tứ với cô gái lạ mặt đó, mặc cho cô bạn Tiên Nguyễn đứng cạnh làm nền. Được biết, Tiên Nguyễn và Hoàng Việt đã là bạn học với nhau từ chục năm về trước, cả hai thường xuyên tương tác qua lại trên MXH. Về thiếu gia tập đoàn Sơn Kim Group, chàng trai này là cựu sinh viên của trường ĐH Boston, tại bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Ngay sau khi tốt nghiệp ĐH, Hoàng Việt lập tức tham gia công việc kinh doanh của gia đình tại Massachusetts. Qua những hình ảnh hiếm hoi đồng hành với tập đoàn, Nguyễn Hoàng Việt phong cách cực kỳ giản dị, không tóc tai kiểu cách. Trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, Hoàng Việt ở lại Việt Nam, anh tham gia nhiều hơn vào các hoạt động kinh doanh của Sơn Kim Group. Vị thiếu gia 9X có thành tích học tập "khủng", tuy còn trẻ nhưng rất bản lĩnh trong kinh doanh khi tiếp quản mảng việc của gia đình tại bang Massachusetts, Mỹ và nhiều dự án khác. Sinh ra trong gia đình hào môn, Hoàng Việt từ trước tới nay vẫn luôn kín tiếng trước truyền thông, để Instagram lẫn Facebook ở chế độ riêng tư. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

