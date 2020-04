Vừa lên sóng, cô dâu và phù dâu xinh nhất Facebook được xin info

Như hai thiên thần trong bộ váy cưới bồng bềnh, bức ảnh tự sướng của cô dâu và phù dâu được mệnh danh xinh nhất Facebook mấy ngày qua được chia sẻ rầm rộ. Trong bức hình, cả 2 cô gái đều mặc váy cưới, khuôn mặt đẹp không tì vết, trang điểm kĩ càng, khiến cư dân mạng chịu chết không biết ai là cô dâu, ai là phù dâu nữa. Với dòng caption:"Cô dâu và phù dâu xinh đẹp nhất newsfeed hôm nay", chỉ sau vài giờ, bức ảnh này nhận được hơn 11k like cùng hàng nghìn lượt chia sẻ ở một Fanpage dành cho hội trai xinh gái đẹp. Không chỉ xuýt xoa khen ngợi gương mặt không tì vết, cư dân mạng đoán già đoán non xem ai mới là nhân vật chính. Với độ hot không thể hơn được nữa, thông tin về 2 hot girl này nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra. Hai cô gái là Nguyễn Lê Ngân (cô bạn ngồi bên trái) và Lê Thị Uyên (ngồi bên phải) cùng sinh năm 1999. Hai cô nàng này là đôi bạn thân với nhau từ hồi lớp 10. Có lẽ các chàng trai hâm mộ hai cô nàng có thể thở phào nhẹ nhõm vì những hình ảnh trên chỉ là do Ngân - Uyên đi làm mẫu ảnh cho một studio, chứ không phải một đám cưới thật. Cô gái đầu tiên tên là Lê Ngân gây ấn tượng nhờ thần thái chụp ảnh tự nhiên, có kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính bởi cô làm mẫu ảnh cho một số shop thời trang trong thành phố cũng được 3-4 năm. Hiện Ngân đang theo học tại Đại học Vinh. Tuy nhiên với nhan sắc nổi bật của mình, cô nàng nhận được rất nhiều lời mời làm thêm bằng việc chụp ảnh mẫu. Còn Lê Uyên cô nàng còn lại được chú ý nhờ nét mặt dịu hiền, đúng kiểu "cô dâu trong mộng" của nhiều chàng trai. Cũng giống như cô bạn thân, ngoài đời Uyên cũng gây thiện cảm bởi nét đẹp trong trẻo, tô son điểm phấn nhẹ nhàng, phù hợp. Rất nhiều người đều đồng ý rằng, hai cô nàng này đúng là "Thúy Kiều - Thúy Vân", nhan sắc không thể so sánh. Cùng chiêm ngưỡng thêm hai nàng Kiều xinh đẹp nhất Facebook ngày hôm qua khiến dân mạng không khỏi cất công đi tìm info. Mời quý độc giả xem video: CÙNG MÌNH CHỌN VÁY PHÙ DÂU! | Vlog - Nguồn: Giang Ơi

