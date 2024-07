Vừa gia nhập MXH, con trai Đoàn Văn Hậu đã có lượng fan khủng

Từ sau khi tiết lộ sinh con đầu lòng, Đoàn Văn Hậu cùng bà xã gia nhập hội "nghiện con" khi thường xuyên đăng tải hình ảnh bé Lúa lên trang cá nhân. Không chỉ có vậy, cách đây 1 tháng, vợ chồng nam cầu thủ còn tạo riêng cho em bé một tài khoản Instagram để chia sẻ hành trình khôn lớn của em bé. Bé Lúa tên thật là Đoàn Minh Đăng. Được biết biệt danh "Lúa" có liên quan đến quê hương Thái Bình của Đoàn Văn Hậu, cũng liên hệ mật thiết với biệt danh "Thóc" của Doãn Hải My. Dù chỉ mới lập tài khoản được hơn 1 tháng, thế nhưng bé Lúa đã có hơn 35.000 người theo dõi. Nhiều người đoán rằng đây chắc hẳn là một "thế lực nhí" trong tương lai. Trong những bức hình đăng tải, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khéo léo chưa để lộ hoàn toàn gương mặt em bé, các góc chụp đều che đi hoặc chụp từ phía sau. Trong một số bức ảnh, Đoàn Văn Hậu hóa thành ông bố dịu dàng khi bế bé Lúa. Bức ảnh đầu tiên của bé Lúa được đăng tải là lúc bé Lúa vừa tròn 1 tháng tuổi. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My làm đám cưới vào tháng 11/2023. Lễ cưới của cặp đôi cầu thủ bóng đá và tốp 10 Hoa hậu Việt Nam từng rất đình đám, nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sau 6 tháng về chung một nhà, cả hai đã chính thức lên chức "bố mẹ" khi bé "Lúa" chào đời. Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được nhiều người ngưỡng mộ vì chẳng cần khoe khoang, ồn ào mà luôn toát ra vẻ bình dị, hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)

Từ sau khi tiết lộ sinh con đầu lòng, Đoàn Văn Hậu cùng bà xã gia nhập hội "nghiện con" khi thường xuyên đăng tải hình ảnh bé Lúa lên trang cá nhân. Không chỉ có vậy, cách đây 1 tháng, vợ chồng nam cầu thủ còn tạo riêng cho em bé một tài khoản Instagram để chia sẻ hành trình khôn lớn của em bé. Bé Lúa tên thật là Đoàn Minh Đăng. Được biết biệt danh "Lúa" có liên quan đến quê hương Thái Bình của Đoàn Văn Hậu, cũng liên hệ mật thiết với biệt danh "Thóc" của Doãn Hải My. Dù chỉ mới lập tài khoản được hơn 1 tháng, thế nhưng bé Lúa đã có hơn 35.000 người theo dõi. Nhiều người đoán rằng đây chắc hẳn là một "thế lực nhí" trong tương lai. Trong những bức hình đăng tải, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khéo léo chưa để lộ hoàn toàn gương mặt em bé, các góc chụp đều che đi hoặc chụp từ phía sau. Trong một số bức ảnh, Đoàn Văn Hậu hóa thành ông bố dịu dàng khi bế bé Lúa. Bức ảnh đầu tiên của bé Lúa được đăng tải là lúc bé Lúa vừa tròn 1 tháng tuổi. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My làm đám cưới vào tháng 11/2023. Lễ cưới của cặp đôi cầu thủ bóng đá và tốp 10 Hoa hậu Việt Nam từng rất đình đám, nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sau 6 tháng về chung một nhà, cả hai đã chính thức lên chức "bố mẹ" khi bé "Lúa" chào đời. Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được nhiều người ngưỡng mộ vì chẳng cần khoe khoang, ồn ào mà luôn toát ra vẻ bình dị, hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)