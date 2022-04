Vừa cưới, vợ chồng Thành Chung vội vã tận hưởng tuần trăng mật

Nguyễn Thành Chung và vợ mới cưới Tố Uyên kết hợp chuyến vào Bình Định ăn cưới hậu vệ Hồ Tấn Tài để nghỉ trăng mật. Theo đó, vợ chồng trung vệ đội tuyển Việt Nam đã tận hưởng tuần trăng mật của mình tại 1 resort cao cấp tại Quy Nhơn. Chia sẻ những bức ảnh tuần trăng mật lên trang cá nhân, cô nàng Ngô Tố Uyên tươi cười tạo dáng dưới "ống kính" của chồng. Người đẹp quê Tuyên Quang được đánh giá là một trong những nàng WAGs nổi bật nhất của tuyển Việt Nam với gương mặt đẹp, thân hình chuẩn và làn da trắng ngần. Hậu đám cưới, vòng hai của Tố Uyên được nhiều người chú ý nhưng cô không đăng ảnh bikini dù vui chơi ở biển. Sau ít ngày nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn, Thành Chung cùng bà xã tiếp tục di chuyển tới Hội An, Quảng Nam. Trung vệ sinh năm 1997 cùng bà xã ngồi thuyển, thả đèn hoa đăng cầu may mắn và tài lộc. Tố Uyên (sinh năm 2000) làm kinh doanh online nên tự do về thời gian. Nhờ đó, vợ Thành Chung có điều kiện chăm sóc tốt cho gia đình và luôn sẵn sàng cho những chuyến đi chơi khi chàng cầu thủ được nghỉ thi đấu. Thành Chung và Tố Uyên tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Sheraton Hà Nội hôm 13/4. Trước đó, cặp hot girl và cầu thủ này làm lễ ăn hỏi kết hợp đón dâu tại quê nhà Tuyên Quang. Hiện trung vệ 25 tuổi có nhiều thời gian ở bên vợ mới cưới do V-League phải tới tháng 7 mới trở lại.

