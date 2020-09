VTV làm phóng sự "cà khịa" streamer Độ Mixi gây xôn xao MXH

Hình ảnh Độ Mixi trong MV "Stream đến bao giờ".

Cũng vì độ nổi của mình, mới đây Độ Mixi trở thành nhân vật bị VTV "săm soi". Cụ thể, trong phóng sự của Chuyển động 24h lên sóng ngày 17/9 với tiêu đề "Streamer - Tự do và trách nhiệm" lên án việc nói tục, chửi bậy. Chẳng hiểu vô tình hãy hữu ý, các BTV VTV đã lấy Độ Mixi làm đại diện cho phóng sự của mình. Cũng từ đây, một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra trên khắp các diễn đàn MXH.

Mở đầu đoạn clip phóng sự, VTV đưa ra rất nhiều số liệu về việc người Việt dùng thời gian để xem livestream trò chơi điện tử. Sau đó, BTV của VTV đưa ra các ưu điểm về nghề streaming như ăn nói duyên dáng, hài hước mang tính giải trí cao. Tuy nhiên, cũng từ đây, phóng sự "bẻ lái" sang cách ăn nói không kiểm soát của streamer, điển hình trong đó là chửi bậy. Ảnh cắt clip phóng sự của Chuyển động 24h có tên "Streamer - Tự do và trách nhiệm".

Tâm điểm của clip được đẩy lên cao trào khi các kĩ thuật viên của VTV đã lấy ảnh minh họa của Độ Mixi khi đang ngồi trong phòng stream của mình.

Ngay sau khi phóng sự của VTV được đăng tải nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ CĐM. Đặc biệt từ các fan của Độ Mixi, họ bày tỏ sự bất bình khi VTV lấy hình tượng của "Tộc trưởng bộ tộc Mixi" để bêu xấu. Ý kiến CĐM phía dưới bài đăng trên fanpage của Chuyển động 24h.

Cụ thể, ngay trên fanpage của chương trình Chuyển động 24h, nickname P.L bình luận: "Kiểu bây giờ làm việc là cái gì hay hay ai đang hot sẽ bị bế lên các phóng sự".

Còn nickname L.A.M bình luận: "Biết rằng là chửi bậy không hợp với thuần phong, mỹ tục người Việt nhưng ở một góc nhìn thẳng và thật, cho hỏi ai dám nhận mình không chửi bậy." Ý kiến CĐM phía dưới bài đăng trên fanpage của Chuyển động 24h.

Bên cạnh những ý kiến bênh nam streamer Độ Mixi, nhiều ý kiến cũng đứng về phía Đài truyền hình Quốc gia. Điển hình như nickname M.Q bình luận: "Làm căng chỉ thiệt ông Độ. Nên ông Độ kìm hãi lại còn việc chửi bậy thì là sai rồi."

Ở diễn biến khác, trước đó Độ Mixi cũng từng bị VTV lấy hình ảnh ra làm ví dụ minh họa cho vấn nạn hút thuốc. Ngay khi biết thông tin, anh đã lên tiếng phản pháo: "Mấy anh chị nhà báo lần sau có dùng hình ảnh của em thì đừng che mặt em vì như thế giống diễn viên phim con... lắm". Mời quý độc giả xem video: Tiêu Điểm: Streamer - Tự do và trách nhiệm - Nguồn: VTV24

