Vợ Đoàn Văn Hậu kiếm tiền ra sao, nhiều cỡ nào?

Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu (SN 2001, Hà Nội) là một trong những nàng WAGs có gia thế "khủng" nhưng luôn biết cách tận dụng những ưu thế của mình để kiếm thêm bộn tiền. Nhưng khác với vợ của Quang Hải tận dụng lợi thế trên MXH để livestream bán hàng ngày đêm, thì vợ Đoàn Văn Hậu lại có cách kiếm tiền khá thư thả, đó là nhận quảng cáo, booking từ nhãn hàng, gắn link affiliate và xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng của mình. Nhờ vậy, Doãn Hải My vẫn có tiền vào đều đều nhưng không cần lên sóng livestream. Vợ Văn Hậu cũng từng giải đáp những bình luận cho rằng cô chỉ biết "ăn chơi" và làm rõ những công việc mình đang làm ở hiện tại như sau: Em làm việc ở store của em, lên clip cho brand này kia (gắn link affiliate để kiếm tiền), nhận booking quảng cáo sản phẩm. Công việc mà Doãn Hải My duy trì đều đặn nhất trong mấy năm qua chính là gắn link affiliate (tiếp thị sản phẩm qua link liên kết) mỗi ngày. Để đạt được hiệu quả và thu được khoản hoa hồng lớn thì việc top 10 Hoa hậu Việt Nam này phải xây dựng hình ảnh cá nhân thu hút khách hàng để luôn duy trì độ hot của mình là cực kỳ quan trọng. Trên trang cá nhân của mình, Doãn Hải My luôn lưu lại các sản phẩm mà cô nàng ưng ý, từ đồ gia dụng đến mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện,... được cập nhật mỗi ngày. Kèm theo đó là chú thích về công dụng và một số review khi cô nàng sử dụng, kích thích những khách hàng tiềm năng trong hàng trăm nghìn người theo dõi. Đỉnh điểm là đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rình rang trong giới cầu thủ đã thu về một lượng lớn người quan tâm, cả mới lẫn cũ. Sau đám cưới, cụm từ được tìm kiếm nhiều liên quan đến Doãn Hải My là "nhan sắc", "làn da", "mái tóc",.... cô nàng cũng liên tục đăng các post liên quan đến chăm sóc cơ thể và sở thích, sau đó gắn link sản phẩm để mọi người tham khảo. Trong tâm điểm đám cưới, Doãn Hải My thậm chí đăng ảnh cưới thì ít mà "lên sóng" chia sẻ quảng cáo, gắn link affiliate thì nhiều. Điều này chứng tỏ nàng tiểu thư rất biết tận dụng sức nóng để kiếm tiền. Nhưng sức hút của Doãn Hải My không chỉ đến từ việc cô nàng chăm đăng sản phẩm chia sẻ cách dùng đơn thuần mà cô cũng xây dựng một hình ảnh rất gần gũi thậm chí là rất thực tế về cuộc sống của mình. Hải My không ngại mở Q&A để giải đáp, chia sẻ, tâm sự tất tật những vấn đề từ hôn nhân gia đình, ý định phẫu thuật thẩm mỹ cho đến quan điểm về chuyện "chăn gối"... những vấn đề có thể nhiều người sẽ né. Các câu trả lời của Doãn Hải My hợp tình hợp lý, thật nhưng không hề thô, khiến cô được lòng fan hơn. Và từ đây, cách làm nội dung trên Instagram hay TikTok kết hợp khéo léo với những post gắn link sản phẩm khiến vợ Đoàn Văn Hậu vô cùng "được lòng" từ brand cho đến fan tin tưởng mua sắm. Không quá lời khi nói, cô nàng rất đỉnh trong việc "tạo nội dung" để quảng cáo sản phẩm cho các brand. Đến những câu hỏi về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Doãn Hải My cũng trả lời trực diện là "rất mê nhưng nhát". Vậy nếu nhát mà vẫn muốn đẹp thì dùng gì để đẹp tự nhiên? Câu trả lời khiến những người theo dõi cô nàng hết sức quan tâm, và các sản phẩm mà người đẹp sinh năm 2001 sử dụng thường ngày để sở hữu nét đẹp tự nhiên như hiện tại vì thế mà trở nên hót hòn họt.

Doãn Hải My - vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu (SN 2001, Hà Nội) là một trong những nàng WAGs có gia thế "khủng" nhưng luôn biết cách tận dụng những ưu thế của mình để kiếm thêm bộn tiền. Nhưng khác với vợ của Quang Hải tận dụng lợi thế trên MXH để livestream bán hàng ngày đêm, thì vợ Đoàn Văn Hậu lại có cách kiếm tiền khá thư thả, đó là nhận quảng cáo, booking từ nhãn hàng, gắn link affiliate và xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng của mình. Nhờ vậy, Doãn Hải My vẫn có tiền vào đều đều nhưng không cần lên sóng livestream. Vợ Văn Hậu cũng từng giải đáp những bình luận cho rằng cô chỉ biết "ăn chơi" và làm rõ những công việc mình đang làm ở hiện tại như sau: Em làm việc ở store của em, lên clip cho brand này kia (gắn link affiliate để kiếm tiền), nhận booking quảng cáo sản phẩm. Công việc mà Doãn Hải My duy trì đều đặn nhất trong mấy năm qua chính là gắn link affiliate (tiếp thị sản phẩm qua link liên kết) mỗi ngày. Để đạt được hiệu quả và thu được khoản hoa hồng lớn thì việc top 10 Hoa hậu Việt Nam này phải xây dựng hình ảnh cá nhân thu hút khách hàng để luôn duy trì độ hot của mình là cực kỳ quan trọng. Trên trang cá nhân của mình, Doãn Hải My luôn lưu lại các sản phẩm mà cô nàng ưng ý, từ đồ gia dụng đến mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện,... được cập nhật mỗi ngày. Kèm theo đó là chú thích về công dụng và một số review khi cô nàng sử dụng, kích thích những khách hàng tiềm năng trong hàng trăm nghìn người theo dõi. Đỉnh điểm là đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rình rang trong giới cầu thủ đã thu về một lượng lớn người quan tâm, cả mới lẫn cũ. Sau đám cưới, cụm từ được tìm kiếm nhiều liên quan đến Doãn Hải My là "nhan sắc", "làn da", "mái tóc",.... cô nàng cũng liên tục đăng các post liên quan đến chăm sóc cơ thể và sở thích, sau đó gắn link sản phẩm để mọi người tham khảo. Trong tâm điểm đám cưới, Doãn Hải My thậm chí đăng ảnh cưới thì ít mà "lên sóng" chia sẻ quảng cáo, gắn link affiliate thì nhiều. Điều này chứng tỏ nàng tiểu thư rất biết tận dụng sức nóng để kiếm tiền. Nhưng sức hút của Doãn Hải My không chỉ đến từ việc cô nàng chăm đăng sản phẩm chia sẻ cách dùng đơn thuần mà cô cũng xây dựng một hình ảnh rất gần gũi thậm chí là rất thực tế về cuộc sống của mình. Hải My không ngại mở Q&A để giải đáp, chia sẻ, tâm sự tất tật những vấn đề từ hôn nhân gia đình, ý định phẫu thuật thẩm mỹ cho đến quan điểm về chuyện "chăn gối"... những vấn đề có thể nhiều người sẽ né. Các câu trả lời của Doãn Hải My hợp tình hợp lý, thật nhưng không hề thô, khiến cô được lòng fan hơn. Và từ đây, cách làm nội dung trên Instagram hay TikTok kết hợp khéo léo với những post gắn link sản phẩm khiến vợ Đoàn Văn Hậu vô cùng "được lòng" từ brand cho đến fan tin tưởng mua sắm. Không quá lời khi nói, cô nàng rất đỉnh trong việc "tạo nội dung" để quảng cáo sản phẩm cho các brand. Đến những câu hỏi về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Doãn Hải My cũng trả lời trực diện là "rất mê nhưng nhát". Vậy nếu nhát mà vẫn muốn đẹp thì dùng gì để đẹp tự nhiên? Câu trả lời khiến những người theo dõi cô nàng hết sức quan tâm, và các sản phẩm mà người đẹp sinh năm 2001 sử dụng thường ngày để sở hữu nét đẹp tự nhiên như hiện tại vì thế mà trở nên hót hòn họt.