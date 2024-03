Vợ Đoàn Văn Hậu khoe ảnh ngày bé chụp chung với Hồ Ngọc Hà

Doãn Hải My sinh năm 2001, ở Hà Nội. Lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều kinh doanh và có công ty riêng, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu sở hữu thần thái “tiểu thư Hà thành" nhẹ nhàng và sang chảnh. Ngay từ nhỏ, người đẹp sinh năm 2001 đã được bố mẹ đầu tư chuyện học tập và phát triển năng khiếu. Cô được học nhiều bộ môn khác nhau như đàn, hát, múa, vẽ. Doãn Hải My cũng thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Cô nàng đúng chuẩn “con nhà người ta”, sở hữu tài sắc vẹn toàn. Doãn Hải My được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành cũng như tìm hiểu nhiều bộ môn nghệ thuật nên cô nàng có nhiều tài lẻ. Việc được tiếp xúc với nghệ thuật sớm nên Doãn Hải My cũng có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với người nổi tiếng từ nhỏ, như ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Hình ảnh vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu chụp ảnh chung với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thuở nhỏ, Doãn Hải My được đánh giá đàn piano cũng giỏi, hát rất hay và tham gia các hoạt động văn nghệ năng nổ. Nhìn ảnh hồi nhỏ của Doãn Hải Mỹ có thể thấy cô vốn dĩ đã sở hữu chiếc cằm thon gọn, sống mũi cao và thanh tú, đặc biệt là nụ cười không có quá nhiều sự khác biệt so với hiện tại. Trong suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, Doãn Hải My đều đạt thành tích tốt, luôn là "con ngoan trò giỏi" trong mắt mọi người. Trước khi trở thành nàng Wags được quan tâm nhất nhì hiện nay, người đẹp đã được biết đến bởi nhan sắc ngọt ngào, ấn tượng và đôi chân thon dài khi trở thành mẫu ảnh. Năm 2020, cô tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 10 chung cuộc, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng.

