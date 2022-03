Vợ cũ “tố” Cường Tráng Sĩ, tiết lộ bị lừa bán sang Trung Quốc

Cường Tráng Sĩ (hay còn gọi là Tráng Sĩ Cường, tên thật là Nguyễn Hùng Cường) là một hot TikToker sở hữu lượng theo dõi lớn trên TikTok và Facebook. Nam TikToker này từng gây xôn xao khi bị vợ cũ tố ngoại tình với TikToker 1,8 triệu follower - G.T.L vào đầu năm nay. Bị chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, cả G.T.L và Cường Tráng Sĩ đều im hơi lặng tiếng. Tưởng chừng như vụ việc đã lặng xuống, tuy nhiên mới đây vợ cũ của Cường Tráng Sĩ lại có bài "bóc phốt" mới. Lần này chị vợ có tên H.L tố những chuyện liên quan đến chồng cũ và gia đình chồng khiến netizen xôn xao. Theo đó vợ cũ bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân cho rằng Cường Tráng Sĩ nói không giữ lời. Đồng thời chị này nói về chú chó tên Đô. Theo H.L chú chó này là của cô, nhưng mẹ chồng đã lén mang đưa cho con gái ruột ở quê bán lấy tiền. Khi cô biết được sự tình và mong muốn chuộc lại thì nhận lại lời từ chối khiến cô vô cùng bức xúc. Bên cạnh những bức xúc dồn nén, vợ cũ Cường Tráng Sĩ còn kể chuyện từng bị lừa bán sang Trung Quốc. Theo H.L chia sẻ, ngày xưa học lớp 10 do còn trẻ người non dạ nên cô đã bị lừa đem bán. Nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời của công an Hiệp Hòa (Bắc Giang) mà H.L đã được trở về an toàn. Thông tin này khiến người theo dõi H.L thời gian qua khá bất ngờ. Nếu không phải từ chính miệng cô nàng nói ra, hẳn nhiều người vẫn còn ngờ ngợ. Trước màn bóc phốt của vợ cũ, Cường Tráng Sĩ không im lặng như trước mà đăng đàn trên Facebook cá nhân đáp trả lại. Chia sẻ lên MXH, nam TikToker này cho biết chú chó là của mình và tố vợ cũ không chăm sóc cho chú chó nhưng lại tự nhận là thương xót. Đồng thời Cường Tráng Sĩ còn tố cáo vợ dựng chuyện bóc phốt anh để tăng tương tác cho kênh Facebook của mình. Tuy nhiên phía Cường Tráng Sĩ không nhắc đến chi tiết vợ cũ tố mình không chăm lo được cho bố mẹ nên phải để bố mẹ về quê thay vì ở lại Sài Gòn như trước. Hiện ồn ào giữa Á quân Tuyệt Đỉnh Song Ca với hot TikToker G.T.L và chị vợ trên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Cả hai đều đưa ra lý lẽ của mình, nhưng dư luận dường như đứng về phía người vợ cũ và bênh vực cô, trong khi đó Cường Tráng Sĩ nhận về những chỉ trích dữ dội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

