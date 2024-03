Vợ cầu thủ Phan Văn Đức diện bikini khoe vóc dáng nuột nà

Vợ chồng cầu thủ Phan Văn Đức luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, hot girl Võ Nhật Linh lại khiến dân mạng hết lời khen ngợi khi đi du lịch. Đáng chú ý, vợ cầu thủ Phan Văn Đức khiến dân mạng "bỏng mắt" bởi vóc dáng mẹ hai con quá gợi cảm. Nàng hot girl diện bikini màu trắng khoe 3 vòng nuột nà. Dù đã sinh em bé nhưng vòng 2 của cô nàng sinh năm 1997 vẫn vô cùng thon gọn. Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), là vợ cầu thủ Phan Văn Đức, cô từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Nhật Linh kết hôn với Văn Đức vào năm 2020. Trong 3 năm kết hôn với nam cầu thủ, Võ Nhật Linh hạ sinh 2 người con. Tháng 8/2020, Nhật Linh hạ sinh con gái đầu lòng, tên gọi thân mật là Dâu Tây. Tháng 4/2022, cô nàng sinh cậu con trai thứ 2, tên gọi ở nhà là Khoai Tây. Về phía Phan Văn Đức, tiền vệ sinh năm 1996 bị chấn thương cách đây 1 năm tuy nhiên vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng CLB CAHN. Tuổi 27 của Phan Văn Đức có vợ đẹp con ngoan, sở hữu khách sạn, xế hộp tiền tỷ. Ngoài công việc ở đội bóng, Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An.

Vợ chồng cầu thủ Phan Văn Đức luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, hot girl Võ Nhật Linh lại khiến dân mạng hết lời khen ngợi khi đi du lịch. Đáng chú ý, vợ cầu thủ Phan Văn Đức khiến dân mạng "bỏng mắt" bởi vóc dáng mẹ hai con quá gợi cảm. Nàng hot girl diện bikini màu trắng khoe 3 vòng nuột nà. Dù đã sinh em bé nhưng vòng 2 của cô nàng sinh năm 1997 vẫn vô cùng thon gọn. Võ Nhật Linh (sinh năm 1997, Nghệ An), là vợ cầu thủ Phan Văn Đức, cô từng nổi tiếng với hình ảnh cô giáo mầm non xinh đẹp, dễ thương. Nhật Linh kết hôn với Văn Đức vào năm 2020. Trong 3 năm kết hôn với nam cầu thủ, Võ Nhật Linh hạ sinh 2 người con. Tháng 8/2020, Nhật Linh hạ sinh con gái đầu lòng, tên gọi thân mật là Dâu Tây. Tháng 4/2022, cô nàng sinh cậu con trai thứ 2, tên gọi ở nhà là Khoai Tây. Về phía Phan Văn Đức, tiền vệ sinh năm 1996 bị chấn thương cách đây 1 năm tuy nhiên vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng CLB CAHN. Tuổi 27 của Phan Văn Đức có vợ đẹp con ngoan, sở hữu khách sạn, xế hộp tiền tỷ. Ngoài công việc ở đội bóng, Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An.