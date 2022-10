Việt Phương Thoa kể chi tiết lần thi Hoa khôi năm 18 tuổi

Việt Phương Thoa được nhiều người biết đến nhờ sự lém lỉnh, hài hước qua những video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội. Sở hữu nhan sắc khả ái cùng vóc dáng cân đối, nhiều người mong đợi cô nàng sẽ ghi danh tại một cuộc thi Hoa hậu trong nước. mới đây, nữ TikToker từng gây chú ý khi giả giọng chị Google tiết lộ chi tiết về hành trình thi Hoa khôi của mình vào năm 18 tuổi, đồng thời bày tỏ rằng bản thân không có dự định tham gia thêm cuộc thi nhan sắc nào khác. Được biết, Việt Phương Thoa từng tham gia một cuộc thi Hoa khôi tại trường cấp 3 và xuất sắc giành lấy ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, khi được trường cử đi thi ở tỉnh thì cô nàng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Đến năm 2016, khi Việt Phương Thoa trở thành sinh viên đại học, cô nàng tiếp tục đăng ký tham gia dự thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng. Theo đó, cơ duyên đưa Việt Phương Thoa đến với cuộc thi này là do bạn bè dành cho cô nhiều lời khen có cánh về ngoại hình và "xúi giục" cô tham gia dự thi. Việt Phương Thoa chia sẻ rằng bản thân từng được đánh giá là thí sinh tiềm năng tại đấu trường nhan sắc này. Tuy vậy, hành trình đi thi của nàng hot TikToker đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Trong vòng thi ứng xử, Việt Phương Thoa đã không hoàn thành tốt nên phong độ từ đó cũng giảm sút. Phương Thoa chia sẻ rằng cô đã nghĩ chỉ có phần thi áo dài mới có thể “cứu vớt” được những vòng thi trước. Tuy nhiên, “đời không như là mơ” khi cô nàng bất ngờ gặp sự cố với đôi giày cao gót cũ mua với giá 100.000 đồng. Cụ thể, khi đang thực hiện màn trình diễn thì đôi giày của nữ TikToker bị cong gót. May mắn là chiếc quần khá dài nên đã giúp cô che lấp được đôi giày đang bị trục trặc này. Nhớ lại về sự cố đó, Việt Phương Thoa rưng rưng nước mắt tủi thân vì sự thiếu thốn. Nữ TikToker cho biết tuy không được chuẩn bị kỹ càng nhưng cô vẫn liều lĩnh tham gia. Vì thế, dù kết quả không như mong đợi nhưng bản thân cô không hối hận vì đã dám sống hết mình với đam mê tuổi trẻ. Video chia sẻ về hành trình đi thi Hoa khôi của của Việt Phương Thoa đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bởi cách kể chuyện duyên dáng, hóm hỉnh của cô. Hầu hết mọi người đều mong muốn nữ TikToker sẽ thử sức thêm một cuộc thi Hoa hậu nào đó. Bởi hiện tại, nhan sắc của Phương Thoa đã thăng hạng đáng kể so với thời điểm cô nàng đi thi Hoa khôi năm 18 tuổi.

