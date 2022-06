Viết chữ chuẩn "rồng bay phượng múa", cô giáo Gen Z gây bão mạng

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lưu truyền “chóng mặt” hình ảnh bài dự thi viết chữ đẹp của một cô giáo trẻ tỉnh Nghệ An. Trong bức ảnh, tấm bảng đơn điệu như được thổi hồn bằng những con chữ uốn lượn nắn nót, trau chuốt đẹp mê ly. Bài thơ như biến thành một tác phẩm nghệ thuật với nét chữ sắc nét được ví như “rồng bay phượng múa”. Ngoài ra, nhan sắc xinh đẹp của cô giáo trẻ cũng được cộng đồng mạng chú ý hơn cả. Được biết, chủ nhân của bài dự thi ấn tượng này là Phan Ngọc Linh (22 tuổi), sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiểu học tại Đại học Vinh. Theo tìm hiểu, đây là hình ảnh khi cô giáo hot girl tên Linh tham dự một cuộc thi viết chữ đẹp của một trung tâm thuộc hệ thống giáo dục tại tỉnh Nghệ An, nơi cô làm việc. Chia sẻ về những khoảnh khác trên, cô giáo Phan Ngọc Linh nói: “Mình rất vui khi được mọi người biết đến và dành nhiều lời khen”. Nhìn qua những bức hình được đăng tải, có thể thấy cô giáo trẻ Ngọc Linh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ưa nhìn, làn da trắng sáng và nụ cười duyên dáng. Ngọc Linh chỉ diện trên mình tà áo dài đơn sắc, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ “đốn tim” cộng đồng mạng nhờ vẻ đẹp tri thức của mình. Dù là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng Ngọc Linh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ sở hữu kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy từ rất sớm. Ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường, cô giáo trẻ đã cùng nhóm bạn mở lớp dạy chữ cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Nhớ lời người xưa “nét chữ nết người” nên với Linh, việc rèn chữ rất quan trọng, thông qua việc “luyện bút” còn rèn được cho con người tính kiên trì, cẩn thận. Ngọc Linh nói: “Mình yêu thích việc luyện chữ và đặc biệt là đối với nghề mình đã lựa chọn, vì vậy mà từ lúc năm 3 Đại học mình đã cùng bạn mở lớp dạy hành trang để không những là đưa những cái mình học được về quê hương áp dụng vào thực tế mà còn để trau dồi, rèn luyện chính bản thân mình". Chia sẻ thêm về lý do mở lớp, Linh cho rằng, giai đoạn tiểu học là giai đoạn thích hợp nhất để hình thành nên phong cách, nét chữ riêng của mỗi người.

