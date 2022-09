Vì sao bạn gái Đoàn Văn Hậu Muốn xăm hình nhưng chưa thực hiện?

Nổi tiếng sau khi lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cuộc sống của bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Mới đây, Doãn Hải My đã có phần Q&A với người hâm mộ trên trang cá nhân. Qua đó, bạn gái Đoàn Văn Hậu thẳng thắn trả lời nhiều câu hỏi về đời tư và công việc. Theo đó, khi được hỏi về bí quyết nói thành thạo tiếng Anh, bạn gái Đoàn Văn Hậu cho hay cô luyện nghe bằng cách nghe nhạc và xem phim. Về kỹ năng nói, Doãn Hải My may mắn được học cấp 2 ở trường quốc tế nên có thể dễ dàng thực hành luyện nói tiếng Anh. "Từ đó chị rút ra rằng nếu muốn tốt speaking nhanh nhất thì vẫn là nên thực hành nhiều - nói chuyện cùng người nước ngoài, nói chuyện bằng tiếng Anh vớ bạn bè, thậm chí là tự nói một mình", Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 viết. Ngoài việc học tập, Doãn Hải My được fan hỏi về ý định xăm một hình xăm ý nghĩa trên cơ thể. Trước câu hỏi này, cô vui vẻ cho hay đã có ý định nhưng chưa được xăm. Lý do là vì gia đình Doãn Hải My chưa đồng ý cho cô xăm hình. "Tới thời điểm thích hợp My chắc chắn sẽ xăm. Hiện tại thì vẫn chưa được 'cấp phép' ạ", bạn gái Đoàn Văn Hậu cho hay. Có thể thấy, giống như bạn trai có nhiều hình xăm nổi bật trên cơ thể, Doãn Hải My cũng mong muốn được xăm hình trong thời gian tới, dù từng thi Hoa hậu Việt Nam. Chia sẻ về cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, Doãn Hải My khuyên fan nên đọc sách Giận của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cô bày tỏ, cuốn sách đã giúp cô bình tâm mỗi khi giận dữ hay mất bình tĩnh. Doãn Hải My từng chia sẻ sẽ không tham gia thêm cuộc thi nhan sắc nào trong thời gian tới mà tập trung cho việc học và kinh doanh. Người đẹp họ Doãn dự định sẽ theo đuổi ngành luật thay vì lấn sâu vào showbiz. Doãn Hải My có sở thích xăm hình giống bạn trai Đoàn Văn Hậu. Nhưng vì lý do gia đình mà Hải My chưa thể thực hiện hình xăm trên cơ thể mình.

