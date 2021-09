VFF khó đồng ý đưa đội tuyển Việt Nam về Hải Phòng vì sao?

Như đã thông tin, ngày 13/9, CLB Hải Phòng có văn bản gửi ban, ngành thành phố Hải Phòng xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau khi SVĐ QG Mỹ Đình bị phóng viên nước ngoài chê như "bãi cỏ bò" trong trận đấu với Australia của thầy trò HLV Park Hang Seo. CLB Hải Phòng nhấn mạnh, mặt cỏ trên sân Mỹ Đình có chất lượng xấu gây ảnh hưởng đến chuyên môn, kỹ thuật của cầu thủ đội tuyển Việt Nam và đến hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá Quốc gia.CLB Hải Phòng muốn đăng cai hai trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Ả Rập Xê-út (16/11/2021) và Trung Quốc (1/2/2022) trên sân Lạch Tray. Về đề xuất của CLB Hải Phòng, lãnh đạo VFF hiện tại đều từ chối đưa ra bình luận bởi chưa nhận được công văn từ phía đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, một quan chức VFF thừa nhận để tổ chức trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Lạch Tray là rất khó bởi phụ thuộc nhiều yếu tố cũng như những quy định khắt khe của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trước trận đấu với Australia trên sân nhà Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam, AFC đã có nhiều ngày kiểm tra các điều kiện tổ chức của phía chủ nhà Việt Nam. Tương tự, nếu được đăng cai, sân vận động Lạch Tray phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt cỏ, phòng chức năng, y tế, an ninh, các quy định phòng chống dịch theo nguyên tắc "bong bóng"… Bên cạnh đó, địa phương tổ chức phải có sân bay quốc tế và thời gian di chuyển từ sân bay đến sân vận động cũng phải nằm trong quy định của Ban tổ chức. Các hệ thống khách sạn phải đủ tiêu chuẩn 5 sao, cùng với đó là hệ thống sân tập có chất lượng tương đương sân chính. Những điều kiện này có thể phía CLB Hải Phòng có thể đáp ứng, nhưng gần như chắc chắn VFF sẽ không chọn sân Lạch Tray vì nhiều lý do. Nếu đưa đội tuyển Việt Nam về thi đấu ở Hải Phòng, VFF sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về quyền lợi liên quan tới tài trợ, quảng cáo, bên cạnh đó là sự phối hợp trong công tác tổ chức với địa phương. So sánh một cách đơn giản, nếu như hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam sắp tới được mở cửa cho khán giả, chắc chắn với sức chứa hơn 4 vạn chỗ ngồi của sân Mỹ Đình, sẽ mang về một khoản tiền bán vé lớn gấp đôi so với sân Lạch Tray. Nói tóm lại, CLB Hải Phòng đề xuất, nhưng có được đồng ý hay không lại thuộc về lãnh đạo thành phố và đặc biệt là VFF. Việc lãnh đạo VFF từ chối lên tiếng về vấn đề này cho thấy sẽ khó có chuyện đội tuyển Việt Nam thi đấu xa Mỹ Đình. Mời quý độc giả xem video: Bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Australia - Nguồn: FPT

