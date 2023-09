Tươi tắn xuống phố, nàng mẫu nội y Hàn Quốc được khen hết lời

Mới đây, clip Ji Hyun khoe dáng trên đường phố, chụp hình cho trang bìa tạp chí Maxim nhanh chóng được nhiều người quan tâm. Người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc xinh như thiên thần của nàng người mẫu này. Một phần khác, nhiều người dành lời khen ngợi cho trang phục trẻ trung, năng động nhưng vẫn giúp Ji Hyun khoe được trọn lợi thế hình thể. Thay vì mặc bikini, Ji Hyun tận dụng các thiết kế quần short, áo 2 dây ôm sát hoặc áo croptop để làm nổi bật vóc dáng đẹp. Không chỉ là người mẫu, Ji Hyun còn là thành viên của một đội cổ vũ cho câu lạc bộ bóng đá. Ở ngoài đời, người đẹp kết thân với bộ môn golf và tập gym để giữ thân hình săn chắc, khoẻ đẹp. Trên trang cá nhân của mình, Ji Hyun từng chia sẻ: "Tôi tập golf không chỉ đơn giản để giữ dáng, mà một phần là do môn thể thao này an toàn, xác suất bị chấn thương khi chơi golf là thấp. Ngoài ra, golf là môn thể thao mà không ai ngăn cản bạn làm điều bản thân muốn". Hình ảnh Ji Hyun diện chiếc váy trắng đẹp chẳng kém tiên nữ giáng trần. Việc thay đổi hình ảnh của Ji Hyun nhận được vô vàn lời khen từ netizen. An Ji Hyun sinh ngày 03/10/1997, là người mẫu tự do ở Hàn Quốc. Cô sở hữu trang cá nhân có gần 500.000 lượt theo dõi.

