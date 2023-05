Từng nghèo khó đến cuộc sống đáng mơ ước của các hiện tượng mạng

Trước đây, Lộc Fuho nổi lên như một hiện tượng mạng gây tranh cãi. Sau nhiều năm hoạt động trong "đường đua triệu view", cuộc sống của anh mới dần bước sang trang mới. Lộc Fuho của thời mới nổi tiếng luôn xuất hiện với hình ảnh chuẩn của một thợ hồ, quần áo không được chỉn chu và thích làm trò cười trên MXH. Từ một người nghèo khó đến mức tiền sửa nhà cũng không có, nay Lộc Fuho lại mở công ty riêng, có xe ô tô gắn tên mình. Trước khi trở thành idol YouTube, Lộc Fuho từng phải trải qua một khoảng thời gian khốn khó. Sau khi mẹ mất, anh đã phải tự mình làm lụng nuôi em gái ăn học. Mãi đến khi làm YouTube, anh mới có được khoản thu nhập ổn định, đủ để lo cho gia đình mình. Cũng đi lên từ nghèo khó, hiện tượng mạng So Y Tiết hiện tại đã sở hữu căn nhà đầu tiên. chỉ xây nhà trên một phần đất, phía trước là sân, đằng sau là khu vườn rộng rãi để trồng rau và cây ăn trái. Dọc tường rào và trước nhà được bạn gái Sô Y Tiết trồng hoa hồng. Bên cạnh đó, So Y Tiết cũng ngần ngại tiết lộ thu nhập cá nhân. Cụ thể, hiện tượng mạng Việt có thu nhập ổn định 300.000 đến 600.000 đồng/ngày từ việc hát sinh nhật bằng cách đếm số cho fan quốc tế trên nền tảng mạng. Ngoài ra, So Y Tiết cũng có thêm nguồn thu từ việc tham gia các sự kiện, quảng cáo. Bạn gái là người giúp đỡ anh trong việc soạn và sắp xếp hợp đồng làm việc. Trước khi nổi tiếng, So Y Tiết là chàng thanh niên nghèo ở nông thôn, kiếm sống bằng công việc chăn trâu, bò, làm thuê cho người khác. Nằm trong loạt hiện tượng mạng nổi tiếng, Cát Thy có tên thật là Nguyễn Chí Hùng nổi tiếng khi diễn tại đoàn lô tô Hương Nam vào năm 2008 và cũng tham gia thêm nhiều webdrama trên YouTube. Có hoàn cảnh khó khăn, từng tay trắng trong kinh doanh bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau đó, bóng hồng lô tô này lại bất ngờ gặp biến cố khi em trai út bị nạn khi đang lao động, cần nhiều tiền chạy chữa. Trong lúc khó khăn, cô đã rất phải vay mượn mọi người để cố gắng duy trì cuộc sống. Hiện tại, Cát Thy đang chuyên tâm biểu diễn để thỏa niềm đam mê cũng như kiếm tiền. Trên kênh YouTube của mình, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thường ngày cũng như khi đi chạy show. Ngoài ra, bóng hồng lô tô này cũng tích cực đi review ẩm thực để chia sẻ những quán ăn ngon đến với mọi người.Thanh Nga Bento cũng là hiện tượng mạng có cuộc sống khó khăn ít người biết. Hơn thế, cô bạn còn không may mắc chứng bệnh về trí tuệ dạng nhẹ từ khi mới sinh. Nga Bento rất chăm chỉ, chịu khó, biết cách tận dụng sự nổi tiếng của mình để đỡ đần kinh tế gia đình và cải thiện ngoại hình. Cũng nhờ sự nổi tiếng của bản thân mà Thanh Nga Bento có thể kiếm thu nhập từ quảng cáo cho các nhãn hàng, dù tiền cát-xê không cao nhưng đủ để cô góp phần giúp đỡ bố mẹ. Ảnh: Tổng hợp

