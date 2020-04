Tự “đào mộ” ảnh cũ, Ngân 98 lần đầu được dân mạng khen vì điều này

Mới đây, Ngân 98 đăng tải loạt hình ảnh nhan sắc của cô nàng thay đổi theo thời gian khiến dân mạng vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ trước đây, hot girl thị phi sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa. Thời điểm chưa can thiệp dao kéo lên khuôn mặt, hot girl Ngân 98 sở hữu ngũ quan hài hòa, đôi mắt to, khuôn miệng duyên và gây được thiện cảm với người nhìn. Có thể thấy phần mũi của Ngân 98 không cao và gọn như hiện tại nhưng cũng xinh xắn, dễ thương, không bị thô cứng như hiện tại. Hot girl Bình Định cũng gây ấn tượng nhờ vòng 1 to tự nhiên, không can thiệp dao kéo. "Hồi xưa xinh xắn đúng kiểu dễ thương lại không khoe thân, khoe hàng gì. Giờ thì vẫn xinh nhưng nhìn cứng đơ", "Sửa một chút thôi đẹp quá, tại có nét xinh sẵn rồi chứ lạm dụng quá nhìn ghê" - Dân mạng bình luận. Ngân 98 hồi chưa nổi tiếng nhờ scandal đã có ngoại hình xinh đẹp, có nét giống với gái xinh Hàn Quốc. Dù không can thiệp thẩm mĩ thì rất có thể cô nàng vẫn trở thành một hot girl "vạn người mê". Ngoài ra, cách ăn mặc của Ngân 98 thời điểm đó cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi kín đáo nhưng vẫn sexy. Khi mới hẹn hò với Lương Bằng Quang, Ngân 98 đã bắt đầu động chạm dao kéo nhưng ở mức độ vừa phải, vẫn có nét xinh tự nhiên, mềm mại. Cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng công khai hành trình "đập đi xây lại" khiến người hâm mộ sửng sốt. Sau cuộc đại phẫu thuật, nhan sắc của cặp đôi nhiều lần khiến dân mạng hết hồn vì trông không khác gì tượng sáp. Phần mũi và cằm của hot girl tai tiếng cứng đơ, trong khi đó môi lại quá dày khiến cô nàng bị dân mạng đem ra so sánh với hình ảnh con cá. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối trước nhan sắc một thời của nàng hot girl. Mời quý độc giả xem thêm clip: Ngân 98 bị bắt vì dương tính với chất cấm || Lương Bằng Quang nói gì khi bạn gái Ngân 98 bị bắt - Nguồn: Youtube

Mới đây, Ngân 98 đăng tải loạt hình ảnh nhan sắc của cô nàng thay đổi theo thời gian khiến dân mạng vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ trước đây, hot girl thị phi sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa. Thời điểm chưa can thiệp dao kéo lên khuôn mặt, hot girl Ngân 98 sở hữu ngũ quan hài hòa, đôi mắt to, khuôn miệng duyên và gây được thiện cảm với người nhìn. Có thể thấy phần mũi của Ngân 98 không cao và gọn như hiện tại nhưng cũng xinh xắn, dễ thương, không bị thô cứng như hiện tại. Hot girl Bình Định cũng gây ấn tượng nhờ vòng 1 to tự nhiên, không can thiệp dao kéo. "Hồi xưa xinh xắn đúng kiểu dễ thương lại không khoe thân, khoe hàng gì. Giờ thì vẫn xinh nhưng nhìn cứng đơ", "Sửa một chút thôi đẹp quá, tại có nét xinh sẵn rồi chứ lạm dụng quá nhìn ghê" - Dân mạng bình luận. Ngân 98 hồi chưa nổi tiếng nhờ scandal đã có ngoại hình xinh đẹp, có nét giống với gái xinh Hàn Quốc. Dù không can thiệp thẩm mĩ thì rất có thể cô nàng vẫn trở thành một hot girl "vạn người mê". Ngoài ra, cách ăn mặc của Ngân 98 thời điểm đó cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi kín đáo nhưng vẫn sexy. Khi mới hẹn hò với Lương Bằng Quang, Ngân 98 đã bắt đầu động chạm dao kéo nhưng ở mức độ vừa phải, vẫn có nét xinh tự nhiên, mềm mại. Cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng công khai hành trình "đập đi xây lại" khiến người hâm mộ sửng sốt. Sau cuộc đại phẫu thuật, nhan sắc của cặp đôi nhiều lần khiến dân mạng hết hồn vì trông không khác gì tượng sáp. Phần mũi và cằm của hot girl tai tiếng cứng đơ, trong khi đó môi lại quá dày khiến cô nàng bị dân mạng đem ra so sánh với hình ảnh con cá. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối trước nhan sắc một thời của nàng hot girl. Mời quý độc giả xem thêm clip: Ngân 98 bị bắt vì dương tính với chất cấm || Lương Bằng Quang nói gì khi bạn gái Ngân 98 bị bắt - Nguồn: Youtube