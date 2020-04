Bị ném đá tơi tả, hot girl Ngân 98 lần đầu "nổi quạo" với dân tình

Ngân 98 vốn là hot girl tai tiếng, liên tục dính vào thị phi, đây cũng chính là lý do mà cô nàng có lượng antifan tương đối lớn. Mỗi bài đăng cô nàng đăng tải đều phải nhận rất nhiều bình luận chỉ trích từ dân mạng. Sau khi Ngân 98 bị bắt vì dương tính với ma túy, những hình ảnh tại cơ quan chức năng của cô nàng được lan truyền khắp nơi. Thậm chí, có người còn sử dụng những bức hình này để spam trên trang cá nhân của hot girl Bình Định. "Con giun xéo lắm cũng quằn", mới đây, hot girl Ngân 98 đã phải nổi cáu vì những hành động thiếu văn minh của những người không ưa cô nàng. "Mỗi lần mà mình up hình đẹp của mình lên thì các bạn cứ phải spam cái hình thứ 2 thì mới hả dạ nhỉ. Thứ 1, mình bị hãm hại chứ mình không có ăn cắp ăn trộm nên mình không có nhục hay dị gì đâu. Chẳng qua đang dịch nên mình chưa có thời gian làm tới bến cái vụ hãm hại mình nha..." "...Thứ 2, mấy cái bạn mà chê mình á thì các bạn thử thức nguyên 1 ngày rồi tìm cái góc nào thiếu ánh sáng và chụp lại bằng camera thường, à mà phải chụp bằng cái máy cùi bắp nữa, các bạn vẫn đẹp và tươi tắn chứ..." "...Thứ 3, các bạn nghĩ cứ spam hình thứ 2 và chửi mình để làm gì trong khi hằng ngày mình vẫn ăn no mặc đẹp, đi du lịch muôn nơi đây này. Chưa kể các bạn chửi mình đã mở được cái shop như mình và xây được cái nhà cho ba mẹ của các bạn như mình chưa?" - Hot girl sinh năm 1998 viết trên trang cá nhân. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người cũng đồng tình với Ngân 98: "Bạn ấy đã giải thích về chuyện dương tính với ma túy rồi. Còn những tấm hình chụp trộm, bất kỳ ai trên đời này chụp cam thường cũng xấu xí hơn dùng app thôi", "Thực chất Ngân rất xinh xắn, nói chuyện dịu dàng, dễ nghe". Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng hot girl quá lố, phải làm gì mới khiến nhiều người ghét như vậy. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân 98 buộc phải tạm dừng công việc "quay đĩa" mới bắt đầu cách đây không lâu. Hiện cô đang kinh doanh online trên Facebook cá nhân. Mới đây, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng đăng tải clip nhảy nhót trên bãi biển khiến nhiều người thích thú. Cặp đôi cùng nhau mở một khách sạn trên đảo Phú Quý, Bình Thuận. Trước đó, trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang cũng thông báo do dịch COVID-19 nên anh và Ngân buộc phải dời lại ngày tổ chức đám cưới để đảm bảo an toàn cho mọi người. Xem thêm clip: Ngân 98 - trang phục truyền thống Bhutan - Nguồn: Youtube

Ngân 98 vốn là hot girl tai tiếng, liên tục dính vào thị phi, đây cũng chính là lý do mà cô nàng có lượng antifan tương đối lớn. Mỗi bài đăng cô nàng đăng tải đều phải nhận rất nhiều bình luận chỉ trích từ dân mạng. Sau khi Ngân 98 bị bắt vì dương tính với ma túy, những hình ảnh tại cơ quan chức năng của cô nàng được lan truyền khắp nơi. Thậm chí, có người còn sử dụng những bức hình này để spam trên trang cá nhân của hot girl Bình Định. "Con giun xéo lắm cũng quằn", mới đây, hot girl Ngân 98 đã phải nổi cáu vì những hành động thiếu văn minh của những người không ưa cô nàng. "Mỗi lần mà mình up hình đẹp của mình lên thì các bạn cứ phải spam cái hình thứ 2 thì mới hả dạ nhỉ. Thứ 1, mình bị hãm hại chứ mình không có ăn cắp ăn trộm nên mình không có nhục hay dị gì đâu. Chẳng qua đang dịch nên mình chưa có thời gian làm tới bến cái vụ hãm hại mình nha..." "...Thứ 2, mấy cái bạn mà chê mình á thì các bạn thử thức nguyên 1 ngày rồi tìm cái góc nào thiếu ánh sáng và chụp lại bằng camera thường, à mà phải chụp bằng cái máy cùi bắp nữa, các bạn vẫn đẹp và tươi tắn chứ..." "...Thứ 3, các bạn nghĩ cứ spam hình thứ 2 và chửi mình để làm gì trong khi hằng ngày mình vẫn ăn no mặc đẹp, đi du lịch muôn nơi đây này. Chưa kể các bạn chửi mình đã mở được cái shop như mình và xây được cái nhà cho ba mẹ của các bạn như mình chưa?" - Hot girl sinh năm 1998 viết trên trang cá nhân. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người cũng đồng tình với Ngân 98: "Bạn ấy đã giải thích về chuyện dương tính với ma túy rồi. Còn những tấm hình chụp trộm, bất kỳ ai trên đời này chụp cam thường cũng xấu xí hơn dùng app thôi", "Thực chất Ngân rất xinh xắn, nói chuyện dịu dàng, dễ nghe". Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng hot girl quá lố, phải làm gì mới khiến nhiều người ghét như vậy. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ngân 98 buộc phải tạm dừng công việc "quay đĩa" mới bắt đầu cách đây không lâu. Hiện cô đang kinh doanh online trên Facebook cá nhân. Mới đây, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng đăng tải clip nhảy nhót trên bãi biển khiến nhiều người thích thú. Cặp đôi cùng nhau mở một khách sạn trên đảo Phú Quý, Bình Thuận. Trước đó, trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang cũng thông báo do dịch COVID-19 nên anh và Ngân buộc phải dời lại ngày tổ chức đám cưới để đảm bảo an toàn cho mọi người. Xem thêm clip: Ngân 98 - trang phục truyền thống Bhutan - Nguồn: Youtube